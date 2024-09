Ralf Schumacher verwacht dat er binnen het team van Red Bull Racing "nog meer koppen zullen gaan rollen" vanwege de onrust die heerst binnen de formatie van Max Verstappen en Sergio Pérez.

Het seizoen is compleet omgeslagen voor Red Bull Racing. Nadat er in afgelopen jaar nog 21 van de in totaal 22 verreden races gewonnen werden door de formatie uit Milton Keynes, begon de renstal in eerste instantie sterk aan het huidige seizoen. Maar nu, een race na de zomerstop, lijkt het constructeurskampioenschap plots ver weg. De voorsprong op McLaren bedraagt nog slecht acht punten en de laatste overwinning dateert van zondag 23 juni, toen Max Verstappen in Barcelona als eerste over de streep kwam.

Verstappen steekt onvrede niet onder stoelen of banken

Verstappen staat in het wereldkampioenschap voor de coureurs nog 62 punten voor op zijn enige concurrent: Lando Norris. Na afloop van de zeer teleurstellende race in Monza, waar de drievoudig wereldkampioen als zesde over de streep kwam, liet Verstappen optekenen weinig vertrouwen te hebben in het binnenhalen van zowel het constructeurs- als coureurskampioenschap. Ralf Schumacher deelt die mening.

Koppen rollen

Tegenover Sky Germany laat de Duitse analist weten dat er, na het vertrek van Adrian Newey en Jonathan Wheatley, nog meer mensen zullen vertrekken: "Er heerst onzekerheid", klinkt het. "Door die onzekerheid zullen er nog meer koppen gaan rollen en er zullen veel mensen ontevreden zijn. De druk op het team is enorm, onder andere door het vertrekkende personeel. De Formule 1 gaat te snel voor dit soort problemen."

