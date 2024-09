Lando Norris was naar eigen zeggen niet verbaasd over het gemak waarmee hij tijdens de Grand Prix van Italië aan Max Verstappen voorbij ging, omdat hij op aanzienlijk nieuwere banden reed.

Lando Norris ving de Grand Prix van Italië aan vanaf pole position, maar moest in de eerste ronde van de wedstrijd de leiding overdragen aan teammaat Oscar Piastri. De Brit zou uiteindelijk als derde over de streep komen. Charles Leclerc verraste namelijk vriend en vijand door voor een éénstopper te gaan, en zo zijn Ferrari voor het duo van McLaren als eerste over de streep te brengen.

Artikel gaat verder onder video

Inhaalactie Norris op Verstappen

Een hoogtepuntje van de race van Norris was wel de geslaagde inhaalactie op de baan op Max Verstappen. De Nederlander ving de race aan vanaf de zevende plaats en wist vanwege het gebrek aan snelheid in zijn auto niet mee te doen in de kop van het veld. Norris ging dan ook na zijn pitstop vrij eenvoudig aan de drievoudig wereldkampioen voorbij. En dat was voor de Brit naar eigen zeggen geen grote verrassing.

Geen verrassing

"Nee. Ze hadden geen enkele snelheid", vertelt Norris. "Het was daarom geen verrassing, nee. Ik reed ook op veel versere banden, tien of vijftien ronden of zoiets. Ik had het wel verwacht op dat moment. Misschien was het zelfs wel twintig ronden verschil. Ze leken wat problemen te hebben dit weekend, dus ja. Volgend weekend hebben ze het weer voor elkaar."

Gerelateerd