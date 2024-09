Verstappen reageert op 'simply lovely'-uitspraak Norris in Zandvoort

Lando Norris kwam tijdens de Dutch Grand Prix op Zandvoort als winnaar uit de bus en versloeg daarmee Max Verstappen voor eigen publiek. Na afloop kwam de Brit over de boordradio en gebruikte hij dezelfde woorden die Verstappen ook regelmatig uitspreekt na een overwinning: "Simply lovely!" Wat vindt Verstappen hier eigenlijk zelf van?

"Hij [Verstappen red.] heeft veel races gewonnen en hij heeft veel dingen gezegd. Het is niet zo dat ik me had voorgenomen om dat te zeggen. Het was gewoon het eerste wat in mijn hoofd opkwam", zo probeerde Norris al snel zijn uitspraken in Zandvoort te verdedigen. Ik probeerde niet om een statement te maken. Ik probeer gewoon te winnen om daarna naar huis te gaan. Het was een grappig iets om te zeggen. Ik bedenk dat soort dingen niet en ik probeer zeker niet uit te halen, zoals veel mensen zeggen." In Italië, op het circuit van Monza, werd Verstappen door Viaplay gevraagd naar de uitspraken van de McLaren-coureur.

Verstappen reageert op 'simply lovely' van Norris in Zandvoort

"Ja ik hoorde dat mensen dat [die uitspraak van Norris, red.] hadden gehoord. Weet je, uiteindelijk was ik gewoon niet tevreden natuurlijk met de wedstrijd", zo begint Verstappen zijn reactie op de 'simply lovely'-uitspraak van de McLaren-coureur. "We hebben genoeg zaken waar we ons op kunnen focussen, en dat soort dingen, dat boeit mij uiteindelijk niet. Ik moet gewoon zorgen dat we de auto beter voor elkaar krijgen. Ik doe gewoon mijn best. Wij kunnen goed met elkaar opschieten, dus dat hoeft dan ook voor mij persoonlijk niet te veranderen."

