Lando Norris vertrok vanaf pole position in de Grand Prix van Italië, maar hij moest de leiding al vrij snel aan teamgenoot Oscar Piastri laten. Norris finishte uiteindelijk als derde. Niet wat hij had gehoopt, maar hij liep wel weer enkele punten in op Max Verstappen, met wie hij vecht om het kampioenschap.

McLaren was ook tijdens het raceweekend in Italië weer veel sterker dan de concurrentie. Het resulteerde in een volledig oranje gekleurde eerste startrij bij aanvang van de race op zondag. Norris begon vanaf pole, maar werd in de eerste ronde al geklopt door zijn teamgenoot. Ook Leclerc ging aan hem voorbij en vanaf dat moment moest hij een andere race rijden dan gehoopt. Norris worstelde duidelijk meer met zijn banden dan Piastri, maar uiteindelijk wist hij nog wel de derde plek veilig te stellen. Niet wat hij had gehoopt, maar kijkend naar het resultaat van Red Bull Racing, is het wel wederom een sprong voorwaarts in beide kampioenschappen.

Ferrari was beter erkent Norris

Na afloop ging Norris bij de gridinterviews in op de race en gaf hij toe dat Piastri gewoonweg een betere start had. "Natuurlijk, want hij ging er voorbij", zo lachte Norris als een boer met kiespijn. Waarom zijn teamgenoot hem in kon halen, weet hij eigenlijk niet. "Ik weet niet wat ik daar anders deed. Maar als ik een meter later zou hebben geremd, waren we gecrasht." Vervolgens ging hij in op het toch wel verrassende optreden van Ferrari. "Ferrari was beter vandaag, zeker Charles. Met onze auto en onze beperkingen vandaag, was het [de winst, red.] gewoon niet mogelijk. Ik baal ervan, maar Ferrari was gewoon beter."

Norris reageert op WK-stand met Verstappen en Piastri

Als interviewer Nico Rosberg hem vervolgens vraagt hoe hij naar het resultaat kijkt met het oog op zijn titelstrijd met Verstappen en het gat richting zijn teamgenoot Piastri, gaat Norris alleen op dat laatste in. "Piastri deed het goed, hij ging aan mij voorbij en dan heb je het verdiend."

