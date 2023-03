Remy Ramjiawan

Het had er alle schijn van dat de Grand Prix van Bahrein te vroeg zou komen voor de herstellende Lance Stroll. De Canadees had enkele dagen voor de wintertest een fietsongeluk gehad en onderging een operatie aan zijn pols. Vriend en vijand waren verbaasd over de terugkeer van de Canadees aan de vooravond van de seizoensopener en Stroll deelt de beelden van zijn herstel.

Over het talent van de 24-jarige Stroll zijn de meningen verdeeld. Zo vindt de ene fan dat de Canadees geen zitje zou hebben gehad, als vader Lawrence Stroll geen eigen team in bezit had. De andere kant van de medaille is dat Stroll junior in natte omstandigheden soms wel laat zien over het nodige talent te beschikken. Afgelopen zondag haalde de Aston Martin-coureur een verdienstelijke P6 over de streep en gezien de blessures, is dat toch wel knap te noemen.

Ziekenbed

Het team van Aston Martin deed in eerste instantie nogal geheimzinnig over het fiets ongeluk, maar Stroll geeft via Instagram de details. "Ik wil vandaag even stilstaan bij de afgelopen weken, en mijn verhaal met jullie delen. Op zaterdag 18 februari kwam ik tijdens een training in Spanje ten val met mijn fiets. Uit de scans bleek dat ik een breuk en verplaatsing had in mijn rechterpols en een breuk in mijn linkerpols. Ook had ik een gedeeltelijke breuk in mijn linkerhand en ten slotte nog een breuk in de grote teen van mijn rechtervoet", zo legt hij uit.

Pijlen waren op Djedda gericht

"48 uur na mijn ongeval, 12 dagen voor de eerste wedstrijd, opereerde Dr. Javier Mir met succes mijn rechterpols. Na de operatie vertelde Dr. Mir me dat ik terug zou zijn voor de race in Djedda als ik hard zou werken en met een beetje geluk was hij optimistisch dat ik in Bahrein zou kunnen racen - maar dat was een kleine kans. Tot op de dag van vandaag ben ik ervan overtuigd dat de urgentie die Dr. Mir mij toonde, heeft geholpen om mij naar Bahrein te krijgen", zegt Stroll over het hersteltraject.

Fernando Alonso & Lance Stroll

Programma om polsen te herstellen

Toen de Canadees weer naar huis mocht, heeft hij alles aangegrepen om zo snel mogelijk te herstellen. "Aanvankelijk ging de vooruitgang langzaam - ik had veel hulp nodig, zelfs bij de dagelijkse taken thuis. Maar elke dag ging het beter en toen op dag 4 het gips eraf ging, werd het mogelijk dat we een kans maakten om in Bahrein te racen", zo was hij optimistisch over de kansen om aanwezig te zijn tijdens de seizoensopener. Hij vervolgt: "De revalidatie vergde hard werken en doorzettingsvermogen - maar met een ongelooflijk medisch team en mijn vrienden en familie die me steunden, kon ik de pijn doorstaan en met mijn team en collega-coureurs terug de baan op, in Bahrein. En dat is ons gelukt!"