Max Verstappen heeft een sterk signaal afgegeven tijdens de eerste vrije training in aanloop naar de Grand Prix van Italië. Op het circuit van Monza liet hij met een ronde van 1:21.676 de snelste tijd noteren. Hij was hiermee ruim twee tienden sneller dan achtervolgers Charles Leclerc en Lando Norris. Andrea Kimi Antonelli, die zijn debuut maakte vandaag, crashte hard en veroorzaakte een rode vlag.

Waar het raceweekend in Zandvoort onder wisselvallige weersomstandigheden van start ging, werd de eerste vrije training op Monza afgetrapt onder de brandende Italiaanse zon bij tropische temperaturen. Uiteraard was iedereen benieuwd naar hoe Red Bull Racing hier voor de dag ging komen, maar datzelfde gold voor Andrea Kimi Antonelli, die tijdens de eerste oefensessie zijn debuut mocht maken in de Mercedes van Russell. De 18-jarige Italiaan begon zijn avontuur op de softband, iets dat Verstappen ook deed. Franco Colapinto maakte eveneens zijn debuut, hij deed dit voor het team van Williams, waar hij het stoeltje overnam van Logan Sargeant.

Artikel gaat verder onder video

Jos spreekt van "enorme teleurstelling" en heeft weinig hoopgevend nieuwsLees meer

Antonelli crasht bij debuut en veroorzaakte rode vlag

Helaas duurde het debuut voor Antonelli niet heel erg lang. De piepjonge coureur gleed in bocht 11 hard van de baan, door het grind en klapte in de muur. Zijn eerste officiële Formule 1-ervaring duurde zodoende niet langer dan een kwartier. De rode vlag werd gezwaaid en de sessie werd een tijdje stilgelegd. Met nog ruim een half uur op de klok werd de training weer hervat en Verstappen stond vooraan om direct naar buiten te gaan. Op zijn zachte band deed hij een poging er een eerste serieuze rondetijd uit te persen. Dit lukte, want met een 1:23.088 ging hij direct naar de snelste tijd. Maar al snel volgden er meer snelle tijden en zakte Verstappen weer wat terug.

Verstappen bijt van zich af met snelste tijd

Terwijl Verstappen langere tijd in zijn pitbox stond, was het Leclerc die met een 1:21.904 naar de bovenkant van de tijdenlijst ging, Norris volgde op dertien duizendsten, Sainz op ruim twee tienden. Verstappen zakte helemaal terug tot aan de achttiende positie, maar ging in de slotminuten nog een keer naar buiten om aan te zetten. Dit deed hij op een nieuwe set banden. Hij slaagde in zijn missie, want met een 1:21.676 ging hij ruimschoots naar de snelste tijd. Bottas zat er met een vijfde tijd overigens ook prima bij in deze eerste oefensessie.

Sterk begin Verstappen in Italië

In de slotfase veranderde er niets meer aan de tijdenlijst en Verstappen kroonde zich zodoende tot snelste van de eerste vrije training. Hij werd op ruim twee tienden gevolgd door nummer twee Leclerc en nummer drie Norris. De top tien werd uiteindelijk compleet gemaakt door Sainz, Bottas, Piastri, Hamilton, Albon, Pérez en Alonso.

Taking things to the Max 💪



Verstappen's fastest as the session approaches its end.#F1 #ItalianGP pic.twitter.com/zmxn7InL3j — Formula 1 (@F1) August 30, 2024

Gerelateerd