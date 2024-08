Sergio Pérez is van mening dat hij, Max Verstappen en Red Bull Racing inmiddels een beter beeld hebben van de problemen die de RB20 dit seizoen in F1 heeft gekend en nog steeds heeft. Volgens de Mexicaan kan het team nu gericht te werk gaan.

Tijdens de persconferentie voorafgaand aan het weekend in Monza zegt Pérez dat de oplossing niet per se anders hoeft te zijn als bij Verstappen. “Ik denk dat de oplossing voor beide auto's hetzelfde is. Max kan met zijn stijl waarschijnlijk iets beter met een probleem omgaan dan ik. Maar uiteindelijk, als we het eenmaal kunnen oplossen, zullen de coureurs er veel profijt van hebben. Het kan zijn dat ik dat misschien nog wel meer heb. Ik denk dat het correlatieprobleem, dat we al een tijdje hebben, in veel dingen zit. Ik zou niet zeggen dat dat het grootste probleem is. Het belangrijkste probleem is dat we waarschijnlijk ergens een verkeerde richting zijn ingeslagen die we moeten begrijpen.”

Artikel gaat verder onder video

Pérez ziet Red Bull problemen beter begrijpen dan voorheen

Pérez is van mening dat Red Bull inmiddels een goed beeld heeft van wat het probleem van de RB20 is, daar waar het daar eens niet zo'n goed beeld van had. “Ik denk dat het veel heeft geholpen om het probleem te begrijpen. Want ik denk dat we na Miami een beetje in het ongewisse waren, en we werkten met een auto waarvan we niet begrepen wat er mee aan de hand was. En ik denk dat als je het probleem eenmaal begrijpt, je er omheen kunt rijden. Ik denk dat dat voor mij het verschil heeft gemaakt. Het belangrijkste is nu om het probleem op te lossen.”

Gerelateerd