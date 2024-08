De Formule 1 is continue bezig met veranderingen en om de stap voor rookies naar de koningsklasse minder groot te maken, is de sport serieus aan het overwegen om na de Grand Prix van Abu Dhabi een heuse sprintrace voor rookies te houden. Dat bevestigt Formule 1-CEO Stefano Domenicali.

De laatste jaren weten maar weinig jonge coureurs door te stromen richting de Formule 1 en dus probeert men aan alle kanten te stimuleren dat de overgang van de juniorklassen naar het hoogste niveau van de autosport kleiner wordt gemaakt. De sport probeert teams te verplichten om kansen te geven aan rookies. Denk daarbij bijvoorbeeld aan de speciale rookietests, waarbij teams in de koningsklasse minimaal twee keer per jaar de kans moeten geven aan jeugdige rijders tijdens vrije trainingen.

Extra sprintrace

Inmiddels hebben teambazen en voormannen van verschillende raceklassen tijdens de F1 Commission-vergadering een nieuw idee geopperd om het gat voor jonge coureurs naar de koningsklasse wat kleiner te maken. Daarbij heeft men het idee bedacht om een heuse 'rookie sprintrace' te houden na de laatste Grand Prix van het jaar in Abu Dhabi. Zoals gebruikelijk worden daar namelijk de dagen na de laatste race speciale tests voor Pirelli gereden om de banden uit te testen voor volgende jaren. Volgens men is het een ideale gelegenheid om in diezelfde week de jonge coureurs een kans te geven, zeker met het gebrek aan testmogelijkheden voor de teams.

Domenicali legt uit

Domenicali legt de situatie tegenover onder meer Autosport uit: "Er ligt een project op tafel waarbij we kijken naar de mogelijkheid om een sprintrace te organiseren voor jonge coureurs in Abu Dhabi. We zijn aan het kijken hoe we jonge mensen de kans kunnen geven tijdens de Yas Marina-tests om te laten zien wat ze kunnen en ervaring op te doen. Niet alleen door het rijden van een test, maar ook in een competitieve setting. Het zou zeker helpen bij hun training, die gericht is op het voorbereiden op de volgende stap. We zullen er aan het einde van september over gaan praten om te kijken hoe haalbaar dit idee is", besluit hij.

