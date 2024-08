'Williams heeft knoop doorgehakt: Deze coureur gaat Sargeant vervangen vanaf Monza'

Het team van Williams lijkt uitgekomen te zijn bij junior Franco Colapinto, om het zitje van Logan Sargeant over te nemen, zo meldt Erik van Haren. De Amerikaan klapte afgelopen weekend tijdens de derde vrije training op Zandvoort in de vangrails, waardoor teambaas James Vowles wel redelijk klaar is met de 23-jarige coureur.

Sargeant lijkt na de race in Zandvoort zijn krediet bij Williams te hebben verspeeld. Eerder dat weekend schreef hij namelijk zijn FW-46 af, tijdens de derde vrije training. Daardoor kwam Sargeant uiteindelijk niet in actie tijdens de kwalificatie en aangezien het niet de eerste crash van het jaar is, gaat het schadebedrag toch een rol spelen. Komend seizoen sluit Carlos Sainz aan, maar voor de resterende races in 2024 worden er al vervangers genoemd voor Sargeant.

Red Bull wilde Lawson niet laten gaan

Één van die mogelijke vervangers zou Lawson zijn. De Nieuw-Zeelander staat te popelen om een vast zitje in de koningsklasse te krijgen en hoewel daar wellicht in 2025 een kans op is, wordt een invalbeurt bij Williams uitgesloten. Auto Motor und Sport stelt dat Red Bull niet van plan is om Lawson de resterende races van 2024 voor Williams te laten rijden. Het team van Vowles is namelijk een directe concurrent van het Visa Cash App RB-team, het zusterteam van Red Bull. Dat team heeft voorlopig 34 punten verzameld en staat daardoor op de zesde plek in het constructeursklassement, Williams heeft voorlopig vier punten en staat op P9.

Antonelli ook geen optie, Vowles geen fan van 'Schumi'

Ook Kimi Antonelli lijkt niet te worden vrijgegeven van Mercedes. De renstal uit Brackley wil liever dat de jongeling het testprogramma dat Mercedes heeft opgezet afmaakt, daarnaast rijdt Antonelli dit jaar zijn eerste seizoen in de Formule 2. Daardoor lijkt de weg vrij te zijn voor een rentree van Mick Schumacher, maar daar is teambaas Vowles dan weer geen fan van, volgens AMuS.

Franco Colapinto

Colapinto op pole voor zitje Sargeant

Volgens Van Haren is Williams daarom van plan om Colapinto door te schuiven. De 21-jarige Argentijns-Italiaanse coureur komt momenteel uit in de Formule 2 bij het Nederlandse MP Motorsport, maar is ook nog altijd onderdeel van de Williams Academy. De renstal uit Grove lijkt volgens de bronnen van de Telegraaf-journalist de beste papieren in handen te hebben om de resterende negen races naast Alexander Albon af te werken. Een officiële aankondiging zou later vandaag verwacht worden.

