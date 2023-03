Lars Leeftink

Dinsdag 7 maart 2023

Adrian Newey heeft zich uitgelaten over de vrijdag in Bahrein, een dag waarop Red Bull Racing het lastig had en met problemen te maken kreeg. Het bleek een late vrijdagavond te worden voor het team.

Nadat Red Bull indruk maakte tijdens de testdagen en op het oog tegen geen enkel probleem aanliep, bleek dit in de praktijk wel anders. Volgens Ted Kravitz van Sky Sports had het team een probleem met slijtage aan de vloer, omdat de rijhoogte te laag was. Dit kan zorgen voor diskwalificatie tijdens een raceweekend, waarna het team schijnbaar na de testdagen besloot de auto aan te passen. Op vrijdag werd het snel duidelijk dat Max Verstappen en Sergio Pérez alles behalve blij waren met de RB19. Zeker de tweevoudig wereldkampioen liet dit duidelijk weten. Het werd vervolgens een late vrijdag.

Late vrijdag in Bahrein

In de F1 Nation podcast laat de Brit, die de RB19 ontworpen heeft, weten dat het team na de eerste twee vrije trainingen hard door moest werken om de auto klaar te krijgen voor de kwalificatie. Het ging in dit geval om een betrouwbaarheidsprobleem. "Het werd een hele lange vrijdagavond om de problemen op te lossen. Je hebt maar drie testdagen, dus het is niet zo heel erg gek. Het is eigenlijk best verrassend dat de auto's zo betrouwbaar zijn. Er zat dus wel een klein addertje onder het gras." Uiteindelijk veroverde Red Bull op zaterdag P1 en P2 tijdens de kwalificatie. De race een dag later verliep zo mogelijk nog dominanter, want het team behield de eerste twee plekken met speels gemak. Dit ondanks dat vooral Verstappen ook op deze twee dagen liet weten dat er nog genoeg werk aan de winkel is.

Goede start

Newey is net zoals heel Red Bull blij met de start van 2023. "In 2011 was het de laatste keer dat we de openingsrace wisten te winnen, dus die droogte is eindelijk voorbij. De testdagen verliepen goed en we dachten al dat we een sterke auto zouden hebben. De eerste trainingen vaagden onze glimlach even weg, maar iedereen heeft er uitstekend op gereageerd." De RB19 is niet zo gek veel anders dan de RB18. Het is meer een evolutie dan een revolutie, stelt Newey. "De auto is duidelijk een evolutie van vorig jaar, maar we hebben er in detail naar gekeken. We hebben de zwakheden proberen te verbeteren met kleine aanpassingen. Dat lijkt nu dus heel erg goed gewerkt te hebben. Toch moeten we niet gaan zweven en door blijven werken."