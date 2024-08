Max Verstappen gaat momenteel door een lastige fase in de Formule 1. De drievoudig wereldkampioen was lange tijd heer en meester in de sport, maar weet nu na de race in Zandvoort al vijf races op een rij niet te winnen, zijn langste streak zonder zege sinds het begin van 2021. Zelfs haalt hij zijn schouders erover op.

Verstappen weet de afgelopen races niet meer te winnen en de dominantie van de RB20 van eerder dit seizoen is inmiddels als sneeuw voor de zon verdwenen. Toch een ongewone situatie, daar Verstappen sinds zijn titel in 2021 constant de sport in zijn greep had. Het team van McLaren lijkt op dit moment de te kloppen formatie en dus wist het Nederlandse publiek in Zandvoort het hele weekend al dat het hard knokken zou gaan worden voor Verstappen als hij zijn vierde zege op rij in zijn vaderland wilde pakken. Het kwam er niet van, want Norris was oppermachtig en wist de Red Bull-coureur met een voorsprong van twintig seconden te verschalken.

Lange droogte

En daarmee was de vijfde race waarin Verstappen niet tot een zege wist te komen een feit. Zijn laatste overwinning van dit seizoen dateert alweer uit Spanje op 23 juni. Vervolgens wisten achtereenvolgens George Russell, Lewis Hamilton, Oscar Piastri, opnieuw Hamilton en afgelopen weekend dus Norris te winnen. Het betekent voor Verstappen zijn langste periode zonder zege in de koningsklasse sinds de start van het 2021-seizoen, toen de Nederlander begon aan zijn tocht naar de eerste wereldtitel. De jaren erna pakt hij er nog twee bij en lange tijd leek hij ook dit jaar de gedoodverfde favoriet. Toch begint het gat kleiner te worden.

Niet iedereen wint races

Op de persconferentie na afloop krijgt Verstappen de vraag hoe hij denkt over de huidige droogte: "Ja, dat gebeurt nu eenmaal, toch? Ik heb vele goede jaren gehad. Sommige mensen hebben überhaupt nooit een race gewonnen in hun carrière. Zo kun je het ook bekijken. Op dit moment hebben we gewoon niet de snelste auto. We hebben een aantal problemen die we moeten oplossen en daar zijn we aan aan het werken. Dat is het enige dat ik erover kan zeggen. We zijn er enorm geconcentreerd op. Er zijn nog een hoop races te gaan op veel verschillende circuits. Dit was niet ons beste weekend."

