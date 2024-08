Voor McLaren is de tweede seizoenshelft fantastisch begonnen. Lando Norris won de F1 Grand Prix van Nederland op overtuigende wijze, voor Max Verstappen en Oscar Piastri. McLaren CEO Zak Brown is meer dan tevreden over de race en hoopt dat het team in allebei de kampioenschappen nog een uitdaging kan vormen voor Red Bull Racing.

Bij Viaplay gaat Brown in op de race van Norris en Piastri, een race die volgens de CEO van McLaren een goed begin vormt van de tweede seizoenshelft. "Het kwam erg in de buurt van perfectie. Lando [Norris] reed een sterke race en Oscar [Piastri] deed het ook prima. Jammer genoeg zat hij de hele tijd in de vieze lucht [van Leclerc], ik denk dat hij meer snelheid in zich had. Het is lastig om hier in te halen en Leclerc deed het fantastisch. Lando zijn race was perfect, net zoals het team."

McLaren wil gaan voor coureurs en constructeurskampioeschap in F1

Het gat in het kampioenschap bij de constructeurs met Red Bull Racing is niet zo erg groot meer, maar gelooft McLaren nog in het kampioenschap bij de coureurs? Brown wel, al plaatst hij ook een kanttekening. "We moeten blijven doen wat we momenteel aan het doen zijn. We nemen het op tegen een sterke tegenstander. Bij de constructeurs hebben wel flink wat punten gepakt [dit weekend]. Je ziet dat als Verstappen niet eerste wordt, dan wordt hij tweede. Dat maakt het lastig om ineens flink wat punten in te lopen. We gaan ons best doen met de coureurs en het team en dan zien we wel waar we aan het einde van het seizoen gaan eindigen."

Brown over start Norris tijdens F1 GP Nederland

Toch was er ook vandaag voor Norris weer een matige start, die ervoor zorgde dat hij al na de eerste bocht op P2 reed en in de achtervolging op Verstappen moest. Het is niet de eerste keer dit seizoen dat Norris niet goed van de lijn kwam. Brown wil gaan kijken met het team naar een oplossing. "We hadden wat wheelspin bij het tweede gedeelte van de start. We moeten kijken waarom. Hij kwam net zoals Verstappen goed van de lijn af, maar de tweede helft van de start was niet zo goed. Daar moeten we naar kijken en dan gaan we zien wat we kunnen doen."

