Charles Leclerc werd tijdens de F1 Grand Prix van Nederland derde achter een dominante Lando Norris en thuisfavoriet Max Verstappen. Achteraf was Leclerc blij met P3, hoewel hij nog in de buurt van Verstappen kwam.

De Monegask reed vanaf P6 naar P3 en was blij met het feit dat hij zo nog flink wat punten voor zichzelf en Ferrari kon verzamelen. "Ik ben heel erg verrast. Ik ben niet vaak tevreden met een derde plaats, maar met de race van vandaag mogen we tevreden zijn als je ziet waar we vandaan zijn gekomen van vrijdag tot deze zondag. We hebben de strategie prefect uitgevoerd en de concurrentie achter ons gehouden. Erg tevreden met hoe we de tweede seizoenshelft zijn begonnen."

Leclerc over start GP Nederland

Bij de start kreeg hij het al voor elkaar om Sergio Pérez te pakken, waarna hij zowel hem als Oscar Piastri op race pace kon verslaan. "Bij de start wist ik dat er een grote kans was. Ik wist toen nog niet dat ik de snelheid zou hebben om Pérez ook op tempo achter me te houden. ik ging voor de aanval en het werkte goed, maar ik had nooit verwacht dat we op het podium zouden staan na zo'n zwaar weekend."

