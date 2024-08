Lando Norris, Max Verstappen en Charles Leclerc verschenen na afloop van de Dutch Grand Prix in de cool down room en kregen daar de highlights van de race te zien op het grote scherm. Bij het zien van het moment van Kevin Magnussen konden de drie heren zich niet inhouden en schoten in de lach.

Het was een slaapverwekkende race op het circuit van Zandvoort, maar gelukkig kon er achteraf nog wel een beetje gelachen worden. De top drie, Norris, Verstappen en Leclerc, gingen na de gridinterviews even kort naar de cool down room en konden daar op het grote scherm de hoogtepunten van de race terugkijken. Toen de heren het moment van Magnussen voorbij zagen komen, konden ze zich niet inhouden. Alle drie de coureurs schoten in de lach. Met name Norris had het niet meer. "What... the... fuck?", stamelde hij.

Magnussen ingehaald door vier auto's in twee bochten

Op het moment dat Norris aan Verstappen vroeg wat hij vond van de pace van de beide Mercedes-auto's, verscheen er op het scherm het moment dat Magnussen in zijn Haas werd ingehaald door vier auto's in een tijdsbestek van twee bochten. De beelden op het scherm werden getoond vanuit de cockpit van de Deen en daarop was goed te zien hoe hij tweemaal aan de linkerzijde en eenmaal aan de rechterzijde werd voorbij gestoken binnen een paar seconden.

Giechelen om opmerkelijk moment Magnussen

"Oh mijn God", zo begon Verstappen toen hij de beelden zag. Norris en Leclerc stamelde wat, voordat eerstgenoemde een reactie uit kon brengen. "Oh mijn God, what the f*ck...", zei de McLaren-coureur al lachend. Verstappen en Leclerc konden een duidelijke lach vervolgens ook niet langer onderdrukken.

