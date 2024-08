Max Verstappen en Daniel Ricciardo kunnen natuurlijk goed door één deur en wanneer het tweetal samen op beeld verschijnt, levert dat over het algemeen kostelijke beelden op. Ook in Nederland heeft het tweetal weer een leuk moment: de wereldkampioen zet de Australiër namelijk aan het werk om stroopwafels te halen.

Verstappen en Ricciardo kennen elkaar natuurlijk uit hun gezamenlijke tijd bij het team van Red Bull Racing en sinds de samenwerking van het duo zijn ze goede vrienden geworden van elkaar. Regelmatig verschijnt het tweetal voor de camera en dat levert over het algemeen grappige en leuke momenten op. Bovendien reizen de heren ook met enige regelmaat samen van en naar races in de privéjet van de Nederlander. Ook op Circuit Zandvoort kwamen de heren elkaar voor de camera van Viaplay weer eens tegen.

Stroopwafels

Terwijl Verstappen door Chiel van Koldenhoven geïnterviewd wordt in aanloop naar zijn thuisrace, verschijnt de goedlachse Honey Badger in beeld: "Gezelligheid!", roept hij in zijn beste Nederlands. Vervolgens vraagt de presentator Ricciardo om een gunst: "Wil je twee stroopwafels voor ons halen?", wordt er gevraagd. De Racing Bulls-coureur toont zich de beroerdste niet en keert later terug met twee stuks van de lekkernij: "Kijk nou, wat een service!", zegt Verstappen. Vervolgens vraagt hij hoeveel de stroopwafels kosten: "Deze zijn gratis", lacht de Australiër ten slotte, alvorens weer te verdwijnen.

this is for the maxiel girlies pic.twitter.com/1xGwFLhxrY — nini (@SCUDERIAFEMBOY) August 24, 2024

