Het Noord-Hollandse Zandvoort staat vandaag volledig in het teken van de Dutch Grand Prix en tienduizenden fans zullen deze zondag dan ook afreizen richting de pittoreske badplaats. Met het onstuimige weer van de laatste dagen, vraagt menigeen zich af wat we vandaag kunnen verwachten: poncho's of zonnebrillen?

Regen, wind, storm, onweer, wolkenvelden en zonneschijn: we hebben het allemaal al gezien tijdens het raceweekend op Circuit Zandvoort. De weersomstandigheden zijn tot op heden bijzonder wisselvallig aan de kust in Noord-Holland. Het weerbeeld heeft er tevens voor gezorgd dat de F1-teams- en coureurs minimaal hebben kunnen rijden tijdens de vrije trainingen, al deed Logan Sargeant met zijn crash ook een flinke duit in dit zakje. Op de tribunes zagen we zowel poncho's als korte broeken. Er lijkt geen pijl op te trekken deze dagen in Zandvoort. Maar wat zeggen de meteorologische experts van ons land over deze zondag? Verwachten zij regen of zonneschijn tijdens de Dutch Grand Prix? GPFans zocht het alvast voor je uit.

Weerbericht zonnig en droog voor Dutch GP in Zandvoort

Onze reporters zijn al sinds woensdag op het circuit, in de badplaats én de omliggende omgeving van Zandvoort te vinden om verslag te doen van alle gebeurtenissen in aanloop naar en tijdens het raceweekend. Wat opvalt, is dat het weer zich niet laat voorspellen tot dusver. Desondanks doen de verschillende weerstations wederom een poging voor deze zondag en hebben ze over het algemeen goed nieuws: het wordt droog én zonnig gedurende de Grand Prix, die om 15:00 uur lokale tijd van start gaat. Weeronline verwacht dat de zon bij aanvang van de race volledig doorbreekt en dat de temperatuur stijgt naar zo'n 19 graden Celsius. Met windkracht 5 staat er nog wel enige wind, maar dat is niet verrassend met de Noordzee om de hoek.

Kans op regen vrijwel nihil, wel sterke wind in Zandvoort

Kijken we bij het KNMI, het Koninklijk Nederlands Meteorlogisch Instituut, dan verwachten ook zij 'perioden met zon en op de meeste plaatsen droog'. Volgens blijft de wind wel 'vrij krachtig' en zal deze later op de dag toenemen richting windkracht 6. Ook Google verwacht een droge en vrij zonnige race op Zandvoort. Volgens de zoekmachine zal de temperatuur zo'n 18 graden Celsius bereiken.

