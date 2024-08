Helmut Marko, adviseur van Red Bull Racing, stelt dat Max Verstappen vrijdag niet heel blij was met de timing van de dopingtest. Daarnaast zag de Oostenrijker iets opvallends bij de tweede snelste ronde van Verstappen tijdens Q3 van de kwalificatie voor de F1 Grand Prix van Nederland.

Tegenover De Telegraaf zegt Marko dat Verstappen op vrijdag in Nederland niet de meest vrolijke persoon in Zandvoort was. Dit kwam door de dopingcontrole die op vrijdagochtend om 07:00 uur gedaan moest worden en aardig wat tijd in beslag nam. "Max was een beetje chagrijnig. Het is slechts een vrijdag, we moeten het niet groter maken dan het is. Mensen van zo’n agentschap komen vaak vroeg, omdat het dan makkelijk is om een eerste plas af te leveren."

Marko over kwalificatie F1 Grand Prix Nederland

Volgens Marko was de zaterdag al een stuk beter dan de vrijdag was voor Red Bull Racing. De Oostenrijker stelt zelfs dat Verstappen dichter in de buurt had kunnen zitten van Norris dan uiteindelijk het geval was en de Nederlander een kans heeft laten liggen. "Hij had nog twee momentjes in zijn ronde, anders was het verschil met Lando wel kleiner geweest. McLaren is overal sterk. Ze weten de auto te verbeteren zonder handicaps. Dat is op dit moment niet het geval bij ons."

Marko over oplossen problemen RB20 Red Bull

Verstappen heeft al vaak duidelijk gemaakt dat de RB20 behoorlijk moet gaan verbeteren om ervoor te zorgen dat Verstappen weer meer zeges kan gaan boeken en weer mag gaan dromen van de overtuigende zeges die begin dit seizoen werden geboekt. Marko zou dit, het liefst zo snel mogelijk, ook wel willen. "Maar dat kost tijd. Max moet er hard voor werken, onze auto is niet zo goed als die van McLaren. Maar de veranderingen die we richting de kwalificatie hebben doorgevoerd aan de auto hebben wel geholpen.”

