Oscar Piastri eindigde tijdens de kwalificatie voor de F1 Grand Prix van Nederland op P3, achter teamgenoot Lando Norris en Max Verstappen. Het verschil met zijn teamgenoot was bijna 0.5 seconden en kon door de Australiër wel verklaard worden.

Na afloop van de kwalificatie blikt Piastri terug op de kwalificatie, waarin hij dus twee coureurs voor zich moest dulden. De Australiër was niet tevreden met zijn laatste rondje. "Het was gewoon niet goed genoeg eigenlijk. Het eerste gedeelte van het ronde was goed, maar het tweede gedeelte was niet wat ik nodig had. De auto is snel dit weekend, dus ik ben wel teleurgesteld dat we niet hoger staan. We hebben gelukkig wel een goede auto voor de race, dus we hopen dat we een trofee naar huis kunnen nemen."

Artikel gaat verder onder video

Piastri over upgrades McLaren en F1 GP Nederland

Piastri is tevreden met hoe de upgrades tot nu toe werken bij McLaren, ondanks dat hij weet dat het niet makkelijk is om ze in deze omstandigheden te testen. "Ze doen wat we hadden verwacht. Als je upgrades op de auto kan zetten, is dat altijd een goed teken. Het zijn niet de makkelijkste condities om de upgrades te testen. Zolang ze het goed doen en de auto verbeteren, is het prima." Voor de race van zondag heeft Piastri het idee dat er wel eens een mooi resultaat in kan zitten. "Het is zeker mogelijk. De long runs zagen er goed uit en we zijn de afgelopen raceweekenden ook snel geweest, dus ik hoop dat dit nu weer zo is. Hopelijk kunnen we een goede dag hebben, een goede start maken en proberen wat plekken goed te maken. "

Gerelateerd