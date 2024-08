Hoewel Max Verstappen natuurlijk dolgraag de pole position hoopt te pakken op Circuit Zandvoort, moet hij dit keer genoegen nemen met een tweede stek voor de Grand Prix van Nederland. De drievoudig wereldkampioen en thuisfavoriet reageert na afloop na de spannende kwalificatie in de badplaats.

De Grand Prix van Nederland is voorlopig eigenlijk voor elke coureur een lastig weekend gebleken. Mede door de barre weersomstandigheden gedurende het hele weekend is het een moeilijke herstart van het seizoen voor de heren. Er worden weinig kilometers gemaakt door de wind en regen en bovendien was het Logan Sargeant die met zijn flinke klapper in VT3 een groot deel van de laatste oefensessie verpestte voor de teams. Richting de kwalificatie was het dus koffiedik kijken wie er het beste voor stond en tijdens de eerste twee sessies leken er vele gegadigden voor de pole position. Uiteindelijk ging Lando Norris er met een wervelende ronde vandoor: teleurstelling dus voor de hoopvolle Nederlandse fans.

Goede race vanaf P2

Ondanks 'slechts' P2, heeft Verstappen wel vrede met het resultaat. Red Bull had het in Nederland nog niet gemakkelijk en dus is de drievoudig wereldkampioen blij dat hij op de eerste startrij mag beginnen: "We hadden de hele kwalificatie te weinig snelheid en het was heel lastig met de wind. Ik ben blij met de voorste startrij en de tweede plek. Na gisteren was het een goed resultaat. Het is hoe het is op dit moment, het is niet gemakkelijk om er in te rijden", zo stelt hij over de wisselvallige RB20. "De rest van de ronde was behoorlijk solide, we gaan zien hoe de auto morgen is in de race." Gevraagd naar een mogelijke overwinning op zondag, wil Verstappen de fans weinig valse hoop geven: "We gaan ervoor, maar we moeten realistisch zijn. Ik wil gewoon een goede race rijden morgen."

