De Grand Prix van Nederland is op dit moment volop aan de gang op het circuit van Zandvoort en honderdduizenden fans zijn dit weekend aanwezig. Ook GPFans is paraat tijdens de Dutch Grand Prix en zoals gebruikelijk namen we de proef op de som wat betreft de horecaprijzen.

Het feestgeweld in Zandvoort is vrijdag volledig losgebarsten. Vele fans waren al op tijd aanwezig in het kustplaatsje om de festiviteiten van voor tot achter mee te maken. Vanzelfsprekend worden daarmee ook de nodige (alcoholische) versnaperingen genuttigd en dus is het Formule 1-weekend ook voor de lokale ondernemer een belangrijk onderdeel van de jaarbegroting. GPFans ging op onderzoek uit op de dag van de eerste twee vrije trainingen.

Rondom het circuit

Rondom Circuit Zandvoort is er zowel in het dorpje zelf als vlakbij het circuit mogelijkheid genoeg om te genieten van de nodige verkoelende versnaperingen. Verschillende uitbaters in de badplaats zien tijdens hét weekend van het jaar natuurlijk de kans om een financiële slag te slaan wanneer de hele wereld richting Zandvoort reist en dus kun je overal waar je kijkt wel een drankje of hapje op de kop tikken. Wanneer je langs het circuit een biertje ergens wil halen, betaal je over het algemeen 3,50 euro voor een klein biertje, terwijl je voor een groot biertje 6,50 euro tot 7 euro dient af te rekenen. Een glaasje wijn kost je ongeveer 5 piek, terwijl je voor een Red Bulletje ongeveer 4 euro tot 4,50 euro betaalt. Een flesje water of een glaasje fris kost je ongeveer hetzelfde als een biertje: 3 euro tot 3,50 euro.

Ook wanneer je trek hebt, kun je rondom het circuit je geluk wel op voor een welkome snack. Omdat we aan de kust zitten, is het natuurlijk nooit een verkeerd idee om een lekker visje te bestellen bij één van de vele viskramen in Zandvoort. Wanneer je gaat voor de gebruikelijk populaire snack - een bakje kibbeling - ben je ongeveer een tientje kwijt. Voor een pizza bij de plaatselijke Italiaan leg je ongeveer tussen de 13 en 20 kwijt, afhankelijk van kwaliteit restaurant en wat je allemaal op je pizza wil. Ga je liever helemaal voor een snelle snack, staan er ook vele frietkarren waar je je geluk op kan: voor een klein frietje betaal je ongeveer 2,50 euro, terwijl een middel friet dan weer 3,40 euro kost. Een frikandel speciaal kost je zo'n 4,40 euro. Voor een hamburger leg je iets meer dan vijf piek neer.

De prijzen op Circuit Zandvoort

Vanzelfsprekend ben je als fan waarschijnlijk niet de hele tijd buiten het circuit en aangezien je in Zandvoort geen toestemming hebt om zelf eten of drinken mee te nemen richting het terrein, zijn de prijzen achter de poorten ook erg belangrijk. Binnen de hekken betaal je 3,95 euro voor een Heineken-biertje, terwijl je voor een grote beker pils 7,10 euro moet afrekenen. Ook liefhebbers van speciaal bier kunnen genieten van en Texels Skuumkoppe, deze kost je 5,75. Hetzelfde bedrag als wat je betaalt voor wijn. Een watertje van Chaudfontaine gaat voor 5,65 over de toonbank, terwijl je tien cent meer betaalt voor een Red Bull. Frisdrank kost je tussen de 3,95 en 5,85 euro. Een mixdrankje, zoals gin-tonic, gaat voor een tientje. Mocht je honger hebben, kun je kiezen om bijvoorbeeld een broodje Unox te halen bij één van de eettentjes: deze zal je 7,50 kosten.

