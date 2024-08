Het team van Williams mag aan de bak om de wagen van Logan Sargeant op tijd klaar te krijgen voor de kwalificatie. Die sessie start om 15:00 uur en het gaat een race tegen de klok beginnen.

Sargeant zorgde voor de rode vlag tijdens de derde- en tevens laatste training op Circuit Zandvoort. De Amerikaan reed bij het uitkomen van de Hugenholtzbocht met zijn voorband over het gras heen en verloor daardoor de controle over zijn bolide. De FW-46 knalde daardoor hard tegen de vangrails aan en gelukkig kon Sargeant zijn auto nog heelhuids uitstappen. De schade was op de beelden aanzienlijk en het team van Williams heeft op social media een update gegeven.

Race tegen de klok

Het team laten weten dat het momenteel nog de schade in kaart aan het brengen is. De kwalificatie gaat om 15:00 uur van start en het team zal snel de keuze moeten maken of het de wagen van Sargeant gaat herstellen of dat het kiest voor een reservechassis. De versnellingsbak en de ophanging lijken de grootste klappen te hebben gekregen en momenteel is het team nog in afwachting van wat de beste keuze is om verder te gaan.

The team will continue to assess the damage and provide an update as soon as possible. pic.twitter.com/JlyzI4FcNk — Williams Racing (@WilliamsRacing) August 24, 2024

