Daniel Ricciardo (35) werd in Nederland ongekend populair als de goedlachse teamgenoot van Max Verstappen bij Red Bull Racing. Inmiddels rijdt de Australiër voor het Visa Cash App RB-team, maar de chemie tussen hem en Nederland is er nog steeds. Ricciardo onthult zelfs een soort tweede liefde te hebben gevonden in de vorm van Amsterdam en blijft daar nog even, ook na de Dutch Grand Prix.

Ricciardo wordt ieder jaar onder luid applaus en met gejuich ontvangen als hij arriveert in Zandvoort. Nederlanders zijn doorgaans dol op hem en dat komt mede door zijn periode als teamgenoot van Verstappen bij Red Bull. De twee hadden een goede relatie en maakten veel lol, ook in Nederland. Inmiddels is Ricciardo actief voor het zusterteam, maar de connectie met Nederland is er nog steeds. Sterker nog: Ricciardo heeft het zo naar zijn zin hier, dat hij niet van plan is direct na de Dutch Grand Prix weer in het vliegtuig te stappen. Nee, Ricciardo is de komende week 'gewoon' te vinden bij (lees in) zijn nieuwe liefde: Amsterdam.

Ricciardo blijft na Dutch Grand Prix "paar dagen" in Amsterdam

Op Circuit Zandvoort sprak Ricciardo met de Nederlandse tak van Viaplay en daar ging hij uitgebreid in op zijn liefde voor Nederland, en dan met name Amsterdam. "Na de race blijf ik nog een paar dagen in Amsterdam", zo onthulde hij. "Ik ben gek op die stad, het is een gave plek. Ik heb zelfs de ziekenhuizen hier gezien, ik ken alles hier", knipoogt hij, doelend op zijn ziekenhuisbezoek nadat hij vorig jaar crashte op Zandvoort. "Nee, ik vind het echt geweldig. Iedereen zit op een fiets. Met mooi weer is dat prachtig, fietsen door het park - en je kunt hier lekker eten en de mensen zijn ook leuk."

Ricciardo voelt band met 'Dutchies'

Dat Nederland een tweede liefde is geworden voor Ricciardo heeft mede te maken met het feit dat de mensen hier veel overeenkomsten hebben met de mensen in Australië, waar hij vandaan komt. "Ik zie veel overeenkomsten met Australiërs en hun persoonlijkheid. Mensen zijn hier warm, luidruchtig en vriendelijk, dus ik voel zeker een band met de Dutchies." De Visa Cash App-coureur was vorig jaar ook al van plan langer te blijven in ons kikkerlandje, maar toen liep het vanwege zijn crash even anders.

Amsterdam verkennen op de fiets

"Maar het jaar daarvoor bleef ik wel langer en toen hadden we fietsen van het hotel, dus die konden we gebruiken. Ik ben toen op een middag met een vriend iets van drie uur lang gaan rondfietsen. Een beetje plekken bekijken enzo", zo vervolgt de man uit Perth zijn verhaal. "Dat gaat hier goed op de fiets. In een auto heb je soms dat je minder makkelijk een beeld krijgt van de stad. Dat gaat beter als je het lopend doet of op de fiets. Het is cool en prachtig om te zien. Mooie gebouwen... En ik heb natuurlijk ook vrienden hier, dus dat helpt."

