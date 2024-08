De Formula 1 Heineken Dutch Grand Prix is inmiddels in volle gang, maar mensen die het hele weekend aanwezig zijn op Circuit Zandvoort hebben diep in de buidel moeten tasten. Met name de fans die een Paddock Club-pas voor het weekend hebben aangeschaft, voelen dit in hun portemonnee. Sommigen betaalden zo'n 9000 euro voor één kaartje.

De Dutch Grand Prix is niet het duurste Formule 1-evenement op de kalender van 2024, maar ook zeker niet de goedkoopste. Weekendkaarten kosten al snel enkele honderden euro's, afhankelijk van de plek op het circuit. Sommige mensen betalen echter nog een stuk meer, al krijgen ze daar ook iets meer luxe voor terug. Tom Coronel maakte namens Viaplay een rondje door de pitstraat en trok een aantal mensen aan de mouw om te vragen wat zij nu precies hebben afgetikt om een weekend lang in de pitlane te mogen komen. De presentator schrok zelf ook van de antwoorden die hij kreeg.

9000 euro voor één kaartje Dutch Grand Prix

Coronel sprak een man aan die zijn zoon had meegenomen naar de Dutch Grand Prix en vroeg hem wat hij heeft betaald voor zijn kaartjes. "Oei, dat is moeilijk te zeggen. Het kost wel een beetje geld", zo wilde de man eerst nog geen concreet antwoord geven. Als Coronel vervolgens doorvraagt en stelt dat de man best wel weet wat hij heeft overgemaakt, komt de man over de brug: "Ik denk voor een weekend... 9000 euro, zoiets, voor een weekend." Coronel kon zijn oren niet geloven. "9000 euro? Voor twee kaarten hoop ik dan?" Maar nee, dat bleek niet het geval te zijn. "Nee, nee, voor één", zo antwoordde de man.

Men betaalt vermogen voor pitlane-tickets in Zandvoort

Vervolgens stapte de analist af op een vrouw iets verderop in de pitstraat. "Mevrouw, u bent mee met de paddockclub heb ik begrepen? Wat hebben jullie betaald voor een kaartje?", zo vroeg hij. "Nou, is dat belangrijk?", zo luidde het antwoord, waarna haar vriendin zei: "Veel geld in ieder geval."

