Max Verstappen lapte de instructies van de wedstrijdleiding aan zijn laars tijdens de derde vrije training voor de F1 Dutch Grand Prix. Daarnaast is Nico Hülkenberg nog op het matje geroepen. De crash van de Haas-coureur trok de aandacht van de stewards.

Vanwege het natte asfalt in de openingsfase van VT3 was het een uitdaging voor de coureurs om de auto op de baan te houden. Hülkenberg, die gisteren ook tijdens de tweede sessie in de muur stond, schoot rechtdoor bij de Hans Ernstbocht. De man uit Emmerik raakte de Tecpro-blokken en beschadigde zijn voorvleugel. Geluk bij een ongeluk, het was niet de geüpgradede voorvleugel. Hülkenberg zal wel een bezoek moeten brengen aan de stewards, aangezien hij met zichtbare schade is doorgereden, en dat is mogelijk in overtreding van artikel 26.10 van het door de FIA opgestelde sportief reglement. Dit kan een gridstraf of boete tot gevolg hebben, maar de stewards kunnen ook besluiten om 'Hulk' niet te bestraffen.

Waarschuwing voor Verstappen

Het zware ongeluk van Logan Sargeant zorgde ervoor dat de laatste trainingssessie meer dan 40 minuten stillag en Verstappen was voor de rode vlag nog niet in actie gekomen. De sessie werd met nog 2 minuten op de klok hervat en de Limburger wilde er koste wat het kost nog twee rondjes uitpersen. Hij besloot om in de uitgang van de pitstraat Oscar Piastri aan de binnenkant in te halen, alvorens hij naar de buitenkant dook van George Russell. Daarbij ging Verstappen over de witte lijn en dat mag absoluut niet.

Alle coureurs moeten de regels betreffende de pitstraat volgen die staan omschreven in hoofdstuk 4, artikels 4 en 6 van Appendix L van de International Sporting Code. Deze regels worden herhaald in artikel 12 van de officiële instructies van de wedstrijdleiding. De stewards besloten Verstappen een waarschuwing te geven voor het over de witte lijn rijden en toonden hem de zwart-witte, diagonale vlag. Gaat de Red Bull-coureur opnieuw in overtreding, dan kan dat hem een straf opleveren.

