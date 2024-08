De toekomst van Logan Sargeant in het 2024-seizoen is verder onder vuur - letterlijk en figuurlijk - komen te liggen na een flinke en beschamende klapper in VT3 op Zandvoort. De Amerikaan ging over het natte gras, vloog de muur in en zag hoe zijn Williams flink toegetakeld werd én in brand vloog.

De derde vrije training voor de Grand Prix van Nederland op Circuit Zandvoort begon onder behoorlijk natte en verraderlijke omstandigheden in de kustplaats. Het hele weekend wordt het raceweekend in Zandvoort al aangepakt met lastig weer. Op vrijdag was het met name de wind die een belangrijke rol speelde, terwijl het op zaterdag voorlopig de regen is die een hoofdrol voor zich weet op te eisen. Aan het begin van de zaterdag ving om 11:30 uur natuurlijk de derde trainingssessie plaats op het natte asfalt van Zandvoort.

Amateurfout

Lastige omstandigheden waar de coureurs tot de limiet getest worden. Die test was niet weggelegd voor Sargeant: na het uitkomen van bocht drie ging hij té veel over de kerbs en het natte gras in bocht vier, waardoor het onvermijdelijke gebeurde. Hij verloor zijn bolide op het gras, raakte hard de muur en stuiterde terug het circuit op. Een amateuristische fout, waarna tot overmaat van ramp ook nog de wagen in brand vloog. Gelukkig kon Sargeant wél gewoon ongedeerd uit de auto stappen.

Toekomst in het gedrang

Olav Mol maakte direct een duidelijk statement in zijn commentaar op Grand Prix Radio: "Het klinkt raar uit mijn mond, maar Nicholas Latifi was beter." Voorlopig bewijst Sargeant zichzelf zeker geen goede dienst. Andrea Kimi Antonelli lijkt volgend jaar in de Mercedes in te stappen en Toto Wolff zal maar wat graag dit seizoen de Italiaan al meters laten maken in de Williams ter voorbereiding op de stap. De monteurs van Williams hebben in ieder geval een flinke klus voor de boeg. Het lijkt een kleine kans dat ze de wagen op tijd klaar krijgen voor de kwalificatie van 15:00 uur, maar gezien de forse schade is het ook de grote vraag of de bolide überhaupt de race gaat halen.

