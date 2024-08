Kelly Piquet (35) is de vriendin van Max Verstappen (26) en regelmatig reist zij vriendlief achterna richting de verschillende Grands Prix. Maar is ze ook aanwezig in Zandvoort? Een nieuwe reeks bikinfoto's op haar Instagram lijkt te verraden dat Piquet de race in de Noord-Hollandse duinen aan zich voorbij laat gaan, of in ieder geval deels.

Op de dag dat Verstappen uit zijn bed werd gelicht door een delegatie van de FIA voor een dopingtest, deelde Piquet op haar Instagram een reeks nieuwe foto's, waarop ze te zien is in een bruine bikini. Op deze kiekjes draagt sieraden uit de ÉTÉ-collectie van APM Monaco, een merk dat zich richt op elegante en luxe accessoires voor de vrouw. Deze fotoshoot deed Piquet in Monaco en het lijkt er dan ook op dat de Braziliaanse schone (nog) niet met Verstappen is meegereisd naar zijn thuisland Nederland. Ook op haar Instagram Stories zijn nog geen beelden te zien van Zandvoort, enkel van haar fotoshoot voor APM Monaco.

Artikel gaat verder onder video

KNMI en Google geven wederom waarschuwing af voor Zandvoort, maar niet vanwege windLees meer

Komt Kelly Piquet nog naar Zandvoort voor Dutch GP?

Het lijkt er vooralsnog op dat Piquet dus niet met Verstappen in Nederland is. Het model was er dus ook niet bij toen Verstappen gisterenochtend uit zijn bed werd gehaald door een delegatie van de FIA, die aan zijn deur verschenen en hem meenamen voor een dopingtest. Dit vertelde Verstappen in de avond op de stream van Team Redline. Dat Piquet er nu nog niet bij is, hoeft overigens niet alles te zeggen. Het komt wel vaker voor dat de Braziliaanse pas later in het weekend aanschuift. Datzelfde geldt voor de andere familieleden van Verstappen, zoals zusje Victoria en moeder Sophie-Kumpen. Vader Jos Verstappen en manager Raymond Vermeulen zijn al wel gesignaleerd in de paddock in Zandvoort.

Gerelateerd