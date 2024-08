Hoewel Red Bull Racing op vrijdag nog tekort kwam op McLaren en in de tweede training ook op Mercedes, verwacht Viaplay-analist Rudy van Buren dat Max Verstappen nog wel een kans heeft om zondag op de hoogste trede te staan. Van Buren stelt namelijk dat het in Zandvoort niet zozeer om de snelste auto gaat, maar om het team dat het beste de omstandigheden kan gaan tackelen.

De eerste inleidende beschietingen zijn vrijdag geweest met de eerste twee trainingen. Lando Norris was uiteindelijk de snelste man tijdens de eerste sessie, maar tijdens die training werd er weinig gereden en dat had te maken met de weersomstandigheden. Tijdens de tweede training was er al een veel beter plaatje te schetsen. Verstappen meldde zich uiteindelijk op P5, achter de mannen van McLaren, maar ook van Mercedes.

Voor Red Bull moet het de goede kan opvallen

In gesprek met GPFans legt Van Buren uit dat de Nederlander op thuisgrond nog een reële kans heeft op de zege. Zo merkt Van Buren op dat in Zandvoort niet zozeer de snelste auto de doorslag zal geven. "Die [Red Bull Racing red.] kunnen elk weekend winnen, maar het moet wel de goede kant op vallen. Natuurlijk zijn er weekenden waar je niet altijd de snelste bent, maar als je de laatste wedstrijden bekijkt dan kunnen we ook zeggen dat er gewoon een aantal dingen niet meezaten en dat er anders wel overwinningen mogelijk waren", zo doelt Van Buren op Hongarije, waarbij de snelheid er wel in zat, maar Red Bull het strategisch niet voor elkaar had. In België moest Verstappen buiten de top tien starten, vanwege een gridstraf en een echte run naar voren zat er niet in, vanwege de vuile lucht.

In Zandvoort gaat het niet om de snelste auto

De neutrale kijker wordt volgens Van Buren de grote winnaar: "Zit het dicht bij elkaar? Honderd procent. Is een overwinning mogelijk [voor Red Bull red.]? Ook!" De analist stelt dan ook dat het team dat op het juiste moment, de juiste beslissing neemt het verschil kan maken: "[Het gaat hier om] welk van de topteams zit bovenop de omstandigheden. In plaats van wie heeft ultiem de snelste auto.

Bekijk het volledige interview met Van Buren hieronder of op ons YouTube-kanaal.

