Maandag 6 maart 2023 18:48

Lewis Hamilton en Fernando Alonso kwamen elkaar tegen tijdens de Grand Prix van Bahrein. Daar waar de Brit in de afgelopen jaren geen moeite had om Alonso te verschalken met de dominante Mercedes onder zijn kont, was het ditmaal Alonso die aan het langste eind wist te trekken.

Alonso en Hamilton zijn slechts één seizoen teamgenoten geweest bij McLaren en dat heeft uiteindelijk de relatie tussen het duo verstoord. Beide heren wilden natuurlijk de leiding binnen het team nemen en daardoor ontstond er een flinke rivaliteit, waardoor Alonso besloot om na slechts één jaar bij McLaren, weer te vertrekken. De laatste paar seizoen kon de Spanjaard niet een vuist maken tegen de dominante Mercedes, maar inmiddels is het team van Aston Martin sneller en dus werd het gevecht in Bahrein in het voordeel van de tweevoudig kampioen besloten.

Nooit hetzelfde

Bij Sky Sports F1 blikte Alonso terug op het gevecht dat hij met Hamilton had tijdens de Grand Prix van Bahrein. "Het was geweldig en er is veel respect tussen ons. Het is nooit hetzelfde als je het opneemt tegen Lewis, één van de legendes van onze sport, en je weet dat hij iets onverwachts kan doen en zijn talent kan gebruiken", zo legt de 41-jarige coureur de moeilijkheidsgraad uit. Tijdens de race had Alonso zijn rivaal uit Groot-Brittannië ingehaald, maar verloor hij de achterkant van de Aston Martin in bocht vier, waardoor Hamilton weer langszij kwam. "Dat was een beetje een verrassing en ik vond het niet leuk, dus ik probeerde het op een andere plaats en het werkte, en ik had meer tempo zodat ik uiteindelijk weg kon trekken", aldus de tweevoudig kampioen.

'Hamilton zal dit niet zo snel vergeten'

Formule 1-journalist Peter Windsor heeft de openingsrace in Bahrein ook bekeken en op zijn YouTube-kanaal komt hij superlatieven tekort om de prestatie van Alonso te beschrijven. "Hoe Alonso uiteindelijk Hamilton wist in te halen, dat zal ik niet snel vergeten en ik denk Hamilton ook niet. Alonso deed het fantastisch en zijn derde plek is meer dan verdiend. Daar zal deze wedstrijd waarschijnlijk om worden herinnerd", aldus de Brit.