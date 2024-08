Max Verstappen is als grote favoriet van het thuispubliek begonnen aan zijn jacht op de vierde overwinning op rij in Zandvoort. Helemaal vlekkeloos verliep zijn start van het weekend op het kletsnatte circuit in de duinen niet: na een spin stond de Nederlander plotseling achterstevoren op het natte asfalt.

De Grand Prix van Nederland op het Circuit Zandvoort is vrijdag aangevangen met de eerste vrije training, maar een helemaal vlekkeloze sessie werd het allerminst op het natte asfalt in de badplaats. Onstuimige taferelen voltrokken zich op en rondom het circuit: het KNMI gaf voor de vrijdag in de kustplaats al code geel af om fans te waarschuwen voor de verraderlijke weersomstandigheden en dat bleek niet voor niets te zijn. Windstoten van tot wel 75 kilometer per uur waren mogelijk en ook droog bleef het niet: er vielen in de ochtend alleen al flinke bakken water naar beneden op en rondom het circuit.

Max Verstappen spint

Het betekende tijdens de sessie van VT1, die gelukkig wél gewoon doorgang kon vinden, dat het voor de coureurs zeer verraderlijk was op het natte asfalt van Circuit Zandvoort. Zoals bleek tijdens de eerste training is het zelfs voor de beste paarden van stal lastig tijdens dit soort momenten: ook Verstappen had even een moment van ellende. De Red Bull-rijder stond plotseling achterstevoren met een spin. De actie leverde in ieder geval mooie beelden én geen schade op. Zo was er voor de fans toch wat actie te beleven.

Gasps then cheers as Max Verstappen spins his way in and out of trouble 🙌#F1 #DutchGP pic.twitter.com/eD8jlan3oX — Formula 1 (@F1) August 23, 2024

