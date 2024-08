Sergio Pérez zijn toekomst bij het team van Red Bull Racing hing voor de zomerstop aan een zijden draadje en zijn toekomst werd besproken door de hoge heren van het team. In Zandvoort claimt de voorlopig veilige Mexicaan echter wel iets heel opmerkelijks: de meeting vlak na België ging volgens hem helemaal niet over de coureurs.

Dit seizoen is de naam van Pérez weer regelmatig onderwerp van gesprek in de wereld van de Formule 1. De teamgenoot van Max Verstappen is al een groot aantal races op een rij aan het onderpresteren voor de leider in het constructeurskampioenschap en dus kwam zijn naam weer onder een negatief vergrootglas te liggen. Vervolgens werd er zelfs gesproken over een bepaalde clausule in het contract - dat nog tot eind 2025 doorloopt - van Pérez. Hij zou namelijk bij een té grote achterstand op Verstappen in de zomerstop uit het team gezet kunnen worden.

Meeting na België

Dus werd er gesproken over een meeting tussen de hogere Red Bull-heren vlak na het ingaan van de zomerstop en de laatste race in België, een Grand Prix waarin Pérez overigens opnieuw met een teleurstellende achtste plaats vanaf startpositie P2 afdroop. Op maandag maakte Horner echter bekend aan alle medewerkers dat men doorgaat met de routinier. Opmerkelijk, want Pérez bezet een zeer teleurstellende achtste plaats in het wereldkampioenschap en de kansen in het constructeurskampioenschap beginnen serieus in het gedrang te komen voor Red Bull met het aanstormende McLaren. De Britse formatie beschikt met Lando Norris en Oscar Piastri wél over twee coureurs die consistent vooraan meedoen en dus wordt de situatie lastiger en lastiger.

Niks met coureurs te maken

Inmiddels zijn we gearriveerd in Zandvoort en hoopt Pérez op deze plek zijn seizoen weer op de rit te krijgen. Tegenover de aanwezige pers in Nederland lijkt de Mexicaan echter van niks te weten en ontkent hij dat zijn toekomst aan een zijden draadje hing: "Het was pure speculatie. Volgens mij had de meeting helemaal niks van doen met de coureurs. Het ging alleen over de prestaties. Verder heb ik inmiddels alles gezegd dat ik wil zeggen wat betreft de speculaties", zo besluit de mopperende Pérez. Opmerkelijk, want Helmut Marko liet rondom het raceweekend in België duidelijk weten dat er over de toekomst van de Mexicaan gesproken zou worden na het weekend.

