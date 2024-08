Lando Norris won dit seizoen al een Grand Prix in F1 en staat tweede in het kampioenschap. Gelooft de Brit in een kampioenschap bij de coureurs in duel met Max Verstappen en bij de constructeurs met McLaren tegen Red Bull Racing?

In gesprek met de aanwezige media, waaronder GPFans, laat Norris duidelijk weten dat het beter moet in de tweede seizoenshelft als hij kampioen wil worden. Dit is namelijk zijn doel voor 2024 geworden. "Ik vecht voor een kampioenschap. Ik ga niet blij zijn als ik niet presteer zoals ik moet presteren om Verstappen, Red Bull en de andere coureurs voorin te verslaan. Ik ben blij met hoe het seizoen verloopt, maar er zijn wel te veel fouten geweest en we hebben punten weggegeven. Die punten moeten er wel bij als ik mee wil doen om een kampioenschap en te kunnen strijden tegen Verstappen. Ik heb dus naar veel dingen gekeken en mij geprobeerd te verbeteren."

Norris weet waar hij moet verbeteren

Norris weet in ieder geval wel waar hij moet verbeteren om een kans te maken tegen Verstappen. "Het begint bij de eerste ronde. Het is niet iets specifieks waarvan ik vind dat het beter moet, maar daar heb ik wel veel kansen gemist. Na de eerste ronde zijn de races meestal erg sterk geweest. Het tempo is goed, de race pace is goed en ik ben blij geweest met de strategie. Dus er zijn heel veel goeie dingen, maar dit wordt altijd overschaduwd door een slechte start of een matige eerste bocht."

Norris gelooft dat allebei de kampioenschappen nog te winnen zijn

Norris denkt dat McLaren bij de constructeurs nog kampioen kan worden. Bij de coureurs is hij er wat minder zeker van, maar de Brit ziet het niet als onmogelijk om het gat met Verstappen te dichten. "Voor het team zeker, maar ook voor mij als coureur. Ik moet het echter wel opnemen tegen Verstappen en het zijn veel punten die ik goed moet maken. Ik ben optimistisch door te zeggen dat er kansen zijn. Het gat is groot en het wordt een uitdaging, maar als alles klikt en ik en het team goed presteren dan wil ik nog steeds geloven dat het mogelijk is."

