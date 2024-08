Andrea Kimi Antonelli en Mercedes werden al sinds het officiële vertrek van Lewis Hamilton na dit seizoen werd aangekondigd, aan elkaar gekoppeld. Het lijkt de komende tijd realiteit te gaan worden.

Dit weet de Italiaanse tak van Motorsport.com te melden. De naam van Antonelli wordt al een paar jaar in verband gebracht met F1, vooral vanwege het talent van de Italiaan. Antonelli is onderdeel van de opleiding van Mercedes en is dit seizoen bezig met zijn eerste seizoen in F2. De kans dat het maar bij één seizoen gaat blijven, begint steeds groter te worden.

Antonelli wordt in Monza bekendgemaakt als coureur van Mercedes voor 2025

Volgens Motorsport.com zal volgend weekend in Monza het moment zijn dat de Italiaan, in zijn thuisland, zijn debuut gaat maken als F1-coureur. Hij zal tijdens de eerste vrije training in actie gaan komen als vervanger voor Hamilton of George Russell en zou vervolgens dat weekend ook definitief aangekondigd gaan worden als coureur van Mercedes. Het moment van handelen is voor Mercedes vrij logisch, gezien het feit dat Antonelli komend weekend achttien jaar wordt en dan volgens de regels legaal een stoeltje kan bemachtigen in F1. Dat zou vanaf 2025 dan dus bij Mercedes zijn.

