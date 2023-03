Redactie

Maandag 6 maart 2023 16:49

De kop is eraf en Max Verstappen is in 2023 doorgegaan waar hij het 2022-seizoen mee afsloot, namelijk het winnen van Grands Prix. De Nederlander begint het nieuwe seizoen met een enorm sterke RB19 en wist door de race in Bahrein te winnen, zege nummer 36 bij te schrijven.

De seizoensopener in Bahrein zit erop en inmiddels is duidelijk geworden dat Red Bull Racing in 2023 voorlopig het beste pakket op de baan heeft weten neer te zetten. Verstappen werd namelijk vergezeld door teamgenoot Sergio Pérez op P2 en de verrassende nummer drie was Fernando Alonso. De Spanjaard is in het verleden wel vaker van team geswitcht en bij zijn overstap van Alpine naar Aston Martin, waren er ook een aantal kritische noten te horen. De 41-jarige coureur heeft echter met de derde plek in Bahrein laten zien, dat de hype rondom het in Silverstone gevestigde team, niet onterecht is. Na de Grand Prix van Bahrein maakt de internationale pers de balans op.

L’Equipe

Het Franse L’Equipe moet concluderen dat Red Bull haar huiswerk goed heeft gedaan tijdens de winterstop. Daar waar het Oostenrijkse team vorig jaar nog twee uitvalbeurten tijdens de seizoensopener zag, sloeg het nu terug met een een-tweetje. "De regerend kampioen heeft wraak genomen op het circuit in Bahrein. Na de dubbele DNF van vorig jaar, stonden Verstappen en Pérez dit seizoen op de eerste startrij. Toen de startlichten uitging reed de tweevoudig kampioen weg van de concurrentie, met een tempo dat niet te volgen was", zo opent de krant. Daarnaast heeft het medium een sombere boodschap voor de andere teams: "Of Verstappen nu op de zachte of de harde band reed, hij was de snelste man op de baan. De RB19 is daarnaast de snelste auto van het veld en dat is niet echt een verrassing. Jammer voor de concurrenten."

Sport Bild

Voor onze Oosterburen is het na één ronde in het nieuwe Formule 1-seizoen al duidelijk. "Verstappen zet een groot uitroepteken achter zijn titelverdediging", zo is er te lezen bij Sport Bild. Hoewel er nog 22 races te gaan zijn, vrezen de Duitsers voor het verlies van de spanning rondom de titelstrijd. "De titelhouder wist de afgelopen twee jaar de kampioenschappen te pakken. In 2022 deed hij dat op een hele dominante manier, want hij wist een recordaantal races te winnen van vijftien. Het lijkt er nu dan ook uit te gaan zien dat de dominantie van Verstappen en Red Bull worden doorgetrokken in 2023", aldus de Duitsers.



La Gazzetta dello Sport

De Italiaanse media richt zich vooral op Ferrari, maar La Gazzetta dello Sport heeft ook de prestaties van Red Bull in de gaten gehouden en prijst voormalig Ferrari-coureur Fernando Alonso. "Hij vierde de derde plek met zijn team, alsof hij de zege had gepakt en dat is meer dan terecht. Het team van Lawrence Stroll mag zichzelf op de borst kloppen door Ferrari en Mercedes achter zich te houden. De 41-jarige coureur was tot op het bot gemotiveerd en wist eerst met [Lewis] Hamilton af te rekenen en nadat Charles Leclerc uitviel, verschalkte hij ook nog [Carlos] Sainz voor de derde plek", zo klinken de complimenten aan het adres van Alonso.

Ook wordt 'Super Max' geprezen voor zijn rit in Bahrein: "Iedereen moet aansluiten achter Verstappen! Hij kwam niet alleen goed weg bij de start en behield daarbij de pole position. Tijdens zijn eerste stint kon niemand hem bijhouden en reed hij weg van het veld. De superioriteit van de racepace van de RB19 werd op dat moment duidelijk en de wereldkampioen was dan ook ontketend."

The Guardian

Het Britse The Guardian wijst naar een vlekkeloze race voor Verstappen in Bahrein. De Nederlander had aan het begin van de race nog een aantal kleine problemen, maar nadat die waren verholpen verdween de regerend titelhouder aan de kop van het veld. "Verstappen liet met de openingsrace zien dat het nieuwe seizoen een herhaling kan worden van zijn dominantie van vorig jaar. Het is dan ook een waarschuwing, want hij lijkt op koers te liggen voor zijn derde wereldtitel", zo laten de Britten optekenen.