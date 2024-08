Over twee dagen is het dan zover: het begin van het raceweekend van de F1 Grand Prix van Nederland op het circuit in Zandvoort. Wat voor weer mogen de coureurs, teams en fans op vrijdag, zaterdag en zondag verwachten?

De afgelopen drie seizoenen won Max Verstappen de Grand Prix van Nederland, waardoor hij het weekend op Zandvoort dus ongeslagen in zal gaan. De vraag is of Verstappen deze reeks door kan trekken, want ten opzichte van de afgelopen drie seizoenen heeft Red Bull Racing niet meer de snelste auto van de grid. Zeker McLaren en Mercedes zullen een gevaar zijn om de reeks van Verstappen in Nederland te doorbreken.

Weerbericht F1 Grand Prix Nederland

De fans zullen zich komend weekend op allerlei soorten weer moeten voorbereiden. Op vrijdag wordt er vooral tijdens de vroege uurtjes regen verwacht, waarbij het rondom de vrije trainingen en de kwalificatie droog zou zijn met 21 graden Celsius. Op zaterdag is er eigenlijk gedurende de dag 50% of 60% kans op regen, zo ook rondom de derde vrije training en de kwalificatie met ongeveer 19 graden Celsius. Op zondag, tijdens de race, wordt het ongeveer 18 graden Celsius met veel zon en geen regen. Een droge race lijkt dus in het verschiet te liggen.

Het weerbericht voor het raceweekend in Zandvoort. Er lijkt een droge race te gaan komen, maar zeker op zaterdag wordt er veel regen verwacht.#DutchGP #F1 #Formule1 pic.twitter.com/sLomvidp9n — GPFans NL (@GPFansNL) August 21, 2024

