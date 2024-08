Adrian Newey trekt zich vrij weinig aan van de media-aandacht dit hij de afgelopen maanden volop heeft gekregen. De topontwerper besloot decennia geleden namelijk al om zich te distantiëren van de dingen die over hem geschreven worden.

Sinds Newey eerder dit jaar aankondigde dat hij het team van Red Bull in maart 2025 zal gaan verlaten, is hij hét onderwerp van gesprek geworden. De Brit begon in 1988 in de Formule 1, en heeft sindsdien een aanzienlijke rol gespeeld in het binnenhalen van meer dan 100 overwinningen, zes constructeurstitels en zeven wereldkampioenschappen. Het is dan ook niet gek dat iedereen zich afvraagt wat zijn vervolgstappen zullen zijn, en dat er online volop gespeculeerd wordt over zijn toekomstplannen. Gaat hij met pensioen? Of wil de 65-jarige nog een poging wagen om bij een ander team het verschil te maken.

In de Talking Bull podcast van Red Bull wordt gevraagd hoe het voelt om zijn naam zo vaak voorbij te zien komen in de media. "Dat gedeelte is erg makkelijk, omdat ik geen social media of magazines lees. Daar ben ik al een hele lange tijd mee gestopt", verklaart hij. "Tijdens mijn periode bij Leyton House, ik maakte in 1988 mijn eerste auto - dat laat zien hoe oud ik ben natuurlijk!", grapt Newey. "Dat was een goede kleine auto. In 1989 hebben we het helemaal verpest, dus veranderde ik in de Formule 1-paddock van nieuwe held in de engineering, tot een idioot die een eendagsvlieg was.

Newey laat zich niet beïnvloeden

Toen dacht ik, je kunt de nieuwsberichten niet lezen als het goed is, en dan boos worden als het negatief is. Dus op dat moment zei ik gewoon: 'Oké dan lees ik de media gewoon niet meer.'" Toch krijgt hij wel nog het één en ander mee wat er over hem geschreven wordt. "Mandy, mijn vrouw, zit wel gewoon op social media. Zij houdt me een beetje op de hoogte van wat er gebeurt, maar ik ben me er relatief onbewust van. Ik probeer gewoon mijn leven te leiden en me er niet door te laten beïnvloeden."

