De zomerstop van 2024 zit er weer op, en dat betekent dat Zandvoort zich langzaam maar zeker op aan het maken is voor de komst van de koningsklasse van de autosport. Zo kondigde de organisatie van de Dutch Grand Prix aan dat Duncan Laurence aanstaande zondag het Wilhelmus zal gaan vertolken, en kwam er een zorgwekkend weerbericht naar buiten. Daarnaast werd bekend dat Sergio Pérez de komende periode een nieuwe race-engineer krijgt, noemde Helmut Marko de RB20 een 'bitch' en werd Adrian Newey in verband gebracht met een opvallende overstap naar Alpine.

Newey toch niet naar Aston Martin? 'Hij overweegt een verleidelijk aanbod van ander F1-team'

Sinds Red Bull aankondigde dat Adrian Newey het team zou gaan verlaten, is de geruchtenmolen op volle toeren gaan draaien. Hoewel men er eigenlijk al vrij zeker van was dat de Brit zich in 2025 bij het team van Aston Martin zou gaan voegen, lijkt hij nu toch een hele andere overstap te overwegen. Ingewijden lieten tegenover F1Insider namelijk optekenen dat Newey een zeer verleidelijk aanbod heeft gekregen, wat hij momenteel serieus overweegt. Het hele artikel lezen? Klik hier!

Marko ziet uitdaging voor Red Bull: 'RB20 is een bitch die alleen door Max getemd kan worden'

Red Bull Racing heeft tijdens de eerste seizoenshelft niet kunnen voorkomen dat de concurrentie dichter in de buurt kon komen. Met nog tien races te gaan in 2024 lijkt McLaren een goede kans te maken op de constructeurstitel. Volgens Helmut Marko komt dit doordat Red Bull ergens een verkeerde weg in is geslagen. "De auto is een bitch geworden, die alleen door Max getemd kan worden", zo zei de Oostenrijker in gesprek met het Duitse Auto Motor und Sport. Het hele artikel lezen? Klik hier!

Pérez wordt vanaf de Dutch GP bijgestaan door nieuwe race-engineer

Sergio Pérez zal de komende maanden een ander team aan de pitmuur hebben zitten. Dit heeft echter helemaal niets te maken met de tegenvallende performance van de Mexicaan. Hugh Bird, die normaliter de race-engineer van Pérez is, is de komende periode met vaderschapsverlof en zal daarom vervangen worden door Richard Wood. De taken van Wood worden weer overgenomen door Richard Cooke, die in 2023 met Max Verstappen werkte.Het hele artikel lezen? Klik hier!

Wie vertolkt dit jaar het Wilhelmus tijdens de Dutch Grand Prix?

Eén van de meest bijzondere momenten van de Dutch Grand Prix is ieder jaar toch weer het moment waarop het Wilhelmus ten gehore gebracht wordt. In 2021 was de eer aan Davina Michelle, in 2022 was dit Floor Jansen en in 2023 mocht Andre Rieu samen met zijn Johan Strauss Orkest deze bijzondere rol vervullen. Aankomende zondag zal ons volkslied gezongen worden door niemand minder dan Duncan Laurence, die in 2019 het Eurovisie Songfestival won. Het hele artikel lezen? Klik hier!

Weersvoorspelling Grand Prix van Nederland: natte kwalificatie dreigt in Zandvoort

Wie komend weekend in Zandvoort op de tribune zit, kan maar beter een poncho meenemen naar het circuit. Het heeft er namelijk alle schijn van dat we een natte kwalificatiesessie zullen krijgen in de duinen. Volgens de huidige weersverwachtingen gaat het precies tijdens de aanvang van de kwalificatie flink regenen. De race lijkt vooralsnog wel gewoon droog te blijven, al kun je daar in Nederland natuurlijk nooit volledig zeker van zijn. Het hele artikel lezen? Klik hier!

