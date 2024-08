Het brengen van het Wilhelmus voor de Dutch Grand Prix is natuurlijk elk jaar weer een grote eer voor de uitvoerend artiest. Een paar dagen voor de race in Zandvoort heeft de organisatie bekendgemaakt wie dit jaar mag optreden voor de start van de race om 15:00 uur.

Sinds de terugkeer van de Dutch Grand Prix op de kalender in 2021 is het Wilhelmus voorafgaand aan de race vanzelfsprekend drie keer ten gehore gebracht. In 2021 was het tijdens de eerste editie van de teruggekeerde race Davina Michelle die de eer kreeg om het Nederlandse volkslied ten gehore te brengen tegenover de honderdduizenden toegestroomde Oranjefans en miljoenen wereldwijde kijkers. Voor 2022 koos de organisatie om Floor Jansen, die bekend is al frontzangeres van de Finse metalband Nightwish.

André Rieu en Emma Heesters

Voor 2023 was het André Rieu die zijn krachten met Johan Strauss Orkest bundelde, waarbij ook Job Smeltzer, beter bekend als DJ La Fuente een rol speelde. Na afloop van de race werd bovendien iedereen verbaasd tijdens de podiumceremonie. Max Verstappen won zijn thuisrace en zodoende werd het Wilhelmus ook na afloop van de race nogmaals ten gehore gebracht. Hoewel er normaal een instrumentale versie van het volkslied door de speakers klinkt, was het dit keer Emma Heesters die onder het podium stond en het nummer mocht zingen.

Duncan Laurence in 2024

Voor dit jaar pakt de organisatie van de race vlak voor het doven van de lichten uit met de 'grootste vlaggenactie in de Nederlandse sportgeschiedenis', waarna ook omstreeks 14:44 het nationale volkslied gezongen zal worden. Dit keer is de keuze gevallen op Duncan Laurence, die in 2019 zichzelf tot nationale held wist te ontpoppen toen hij het Eurovisie Songfestival won met het nummer Arcade. "Het is een enorme eer om het Wilhelmus te mogen zingen tijdens de Dutch Grand Prix,” zo klinkt de trotse Laurence, geboren als Duncan de Moor, over zin optreden van aankomend weekend. "Het is een moment van nationale trots en ik kijk er enorm naar uit om dit met de wereld te delen.”

