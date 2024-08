Hoewel Adrian Newey de afgelopen periode veelvuldig in verband is gebracht met een overstap naar Aston Martin, lijkt het erop dat hij mogelijk een hele andere weg in gaat slaan. Volgens de Duitse media overweegt de topman van Red Bull namelijk een verleidelijk aanbod van Alpine. In mei van dit jaar kondigde Red Bull Racing aan dat Newey het team in maart 2025 definitief gaat verlaten. De aankondiging kwam redelijk onverwachts, aangezien Newey niet lang daarvoor juist bijgetekend had bij de Oostenrijkse renstal. Aangezien Newey nog niets bekend heeft gemaakt over zijn vervolgstappen, wordt er vanuit allerlei hoeken volop gespeculeerd.

Hoewel veel mensen er aanvankelijk vanuit gingen dat Newey op weg zou zijn naar Ferrari, wordt de Brit momenteel voornamelijk in verband gebracht met een overstap naar Aston Martin. Volgens Jeremy Clarkson zou de ontwerper zelfs al op zoek zijn geweest naar een huis in Oxfordshire. Maar volgens F1Insider zijn er mogelijk kapers op de kust, in de vorm van Alpine.

Adrian Newey naar Alpine?

Het medium meldt namelijk dat Renault-topman Luca di Meo en Flavio Briatore hun peilen hebben gericht op het binnenhalen van Newey. Naar verluidt zou Alpine hem alles wat zijn hart begeert hebben geboden, waaronder volledige beslissingsvrijheid en een flinke zak geld. Ingewijden hebben aan het medium laten weten dat de Brit het aanbod serieus overweegt.

