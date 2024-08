Nyck de Vries is van mening dat er iets moet veranderen in de Formule E. De Nederlander stelt dat er een oplossing gevonden moet worden voor de chaotische races, al heeft hij zelf geen idee wat dit zou moeten zijn. Daarnaast benadrukt de Mahindra-coureur dat de Formule E een duidelijk DNA moet gaan identificeren voor de toekomst.

Gedurende het afgelopen Formule E-seizoen werd er veelvuldig kritiek geuit op de manier waarop er momenteel geracet wordt in de elektrische klasse. Momenteel racen de coureurs eigenlijk voornamelijk in een peloton. Deze stijl van racen houdt in dat de coureurs dicht bij hun voorgangers proberen te blijven, in een poging om zoveel mogelijk energie te besparen. Het aantal incidenten en crashes is hierdoor enorm toegenomen, tot grote frustratie van de coureurs. Veel coureurs, waaronder De Vries, hebben de afgelopen maanden dan ook geklaagd dat dit niet veel langer zo door kan gaan.

Halverwege het seizoen vertelde De Vries al aan GPFans dat hij vond dat er iets moest veranderen, maar dat hij niet zo goed wist wat dat was. “Ik weet het echt niet; ik heb er geen antwoord op. Het lijkt erop dat hoe agressiever je bent, hoe meer het je oplevert. Het is een soort risk versus reward wat je moet nemen om posities te pakken. Maar als je auto schade heeft, dan pakt het ook niet goed uit. Ja, het is een manier van racen die ik niet zo goed ken”, erkende hij destijds.

Het Formule E-seizoen is inmiddels afgelopen, maar de mening van de Nederlander is onveranderd. “Het is heel erg lastig”, vertelt hij in een exclusief interview met GPFans. “Ik denk dat er niet slechts één reden is waarom de wedstrijden zo geworden zijn. De auto is natuurlijk veel gevoeliger geworden voor drag, en we krijgen tijdens het aanremmen veel meer energie terug. Dus als je dan in de slipstream zit en met hoge snelheden aankomt, dan win je ook weer meer energie terug. In alle eerlijkheid heb ik het antwoord niet op de vraag hoe je de wedstrijden iets normaler zou kunnen maken.”

Stratencircuits vs. traditionele circuits

Er is de afgelopen jaren een interessante ontwikkeling gaande in de wereld van de motorsport. Waar de Formule 1 van origine vooral op traditionele circuits racete, komen er vandaag de dag steeds meer stratencircuits op de kalender te staan. In de Formule E werd er oorspronkelijk vooral op stratencircuits geracet, maar lijkt er nu een transitie gaande te zijn richting de traditionele circuits. Momenteel doet het gerucht de ronde dat de London ExCel, dat sinds 2021 op de FE-kalender staat, vanaf 2026 vervangen gaat worden door Silverstone. Gevraagd naar wat De Vries hiervan vindt, zegt hij: “Wie ben ik om daarover te oordelen? Ik weet niet of ze de club nemen of het normale circuit en hoe ze dat van plan zijn te organiseren, dus ik heb geen idee. Ik blijf liever in Londen.”

“Ik denk dat het belangrijk is dat het kampioenschap een nieuw DNA voor zichzelf identificeert. Voorheen was dat gewoon het DNA van het kampioenschap: racen in steden, elektrificatie en een nieuw jonger publiek proberen aan te trekken. Het lijkt erop dat we sinds COVID langzamerhand daarvan af aan het stappen zijn. Ik denk niet echt dat ik daarover kan oordelen of het goed of fout is. Maar het is belangrijk om het DNA van het kampioenschap te herdefiniëren in tijd van verandering.”

Zelf heeft De Vries wel een voorkeur qua type circuits. “Nou ja, persoonlijk vind ik de auto's beter passen bij stratencircuits. Alleen worden de auto's wel steeds sneller, dus het veiligheidsaspect in acht nemend, snap ik wel dat er bepaalde veranderingen plaats moeten vinden. Maar of ik onze auto's nu geschikt vind voor permanente circuits? Nee”, aldus De Vries.

