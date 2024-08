Dan Ticktum was jarenlang enorm teleurgesteld dat hij de Formule 1 niet gehaald heeft, maar heeft deze teleurstelling eindelijk naast zich neer weten te leggen. In gesprek met GPFans vertelt hij dat het veranderen van zijn mindset enorm heeft geholpen.

Ticktum voegde zich in 2017 bij het Red Bull Junior Team, waarmee hij zijn eerste kilometers in een Formule 1-wagen mocht maken. De Brit leek in 2019 onderweg te zijn naar Toro Rosso om daar Brendon Hartley te vervangen, maar zag deze plek uiteindelijk naar Daniil Kvyat gaan. Halverwege 2019 werd Ticktum abrupt uit het programma gezet vanwege een gebrek aan resultaten. Hij voegde zich vervolgens bij de Williams Driver Academy, waar hij tot halverwege 2021 bleef. Nadat zijn contract bij Williams werd beëindigd, maakte Ticktum in 2021 de overstap naar de Formule E met NIO 333, het team wat inmiddels op de grid staat als ERT. Hij sloot zijn eerste seizoen in de elektrische klasse af met slechts één punt.

Het Formule E-seizoen van 2022/2023 verliep weliswaar iets positiever, toch was Ticktum niet tevreden met de gang van zaken. "We hebben op dit moment gewoon helemaal geen efficiëntie en ik raak mijn geduld een beetje kwijt om eerlijk te zijn. Het is zo pijnlijk, ik word er echt een beetje moe van, als ik eerlijk ben", zo vertelde hij vorig jaar in Berlijn tegenover GPFans. "Er zijn momenten waarop ik me afvraag of het nog zin heeft dat ik deze sport doe. Ik ben bang dat vandaag zo'n dag is."

Inmiddels zijn we een jaar verder, en lijkt Ticktum zijn hele mindset veranderd te hebben. "Ik ben min of meer gestopt met focussen op gevechten die ik niet kan voeren of die ik niet kan winnen, en ik focus me nu op de dingen die ik zelf kan verbeteren. Ik denk dat het grootste aspect wat ik dit jaar heb veranderd, mijn mentaliteit is", verklaart hij tegenover GPFans. "Ik ben gewoon een stuk gelukkiger en realiseer me dat ik me op een goede plek bevind qua kansen. Ik baalde er de afgelopen jaren enorm van dat ik de Formule 1 niet heb gehaald, en ik denk dat ik dit jaar voor het eerst dacht: ‘Verdomd, het glas is nog half vol.’ Ik heb hier een aantal hele goede kansen gekregen, en ik wil het beste halen uit mijn tijd in de Formule E."

Toekomst Dan Ticktum

Gevraagd of Ticktum ook voor het seizoen van 2024/2025 nog onder contract staat bij ERT, zegt hij: "Nee, mijn contract zit erop." Afgelopen seizoen gaf de Brit nog aan dat hij de Formule E graag zou willen combineren met het World Endurance Championship, maar voorlopig lijkt dat nog niet mogelijk te zijn. "Ik zou zeggen dat de Formule E nog steeds mijn prioriteit is. Ik geloof dat er volgend jaar weer een clash is, en dat maakt het lastig. Als je een Jean-Éric Vergne of Stoffel Vandoorne bent – een ervaren gast die in de Formule 1 gereden heeft en enorm gerespecteerd wordt, kom je er contractueel gezien waarschijnlijk wel mee weg om beide te doen."

"Maar voor iemand zoals ik – die vroeger in zijn carrière zit, niet in de Formule 1 heeft gereden en geen Formule E-race heeft gewonnen – denk ik dat het lastiger is om daarover te onderhandelen. Dus ik denk dat ze, als ik naar een ander FE-team zou gaan, zouden willen dat ik me alleen voor de Formule E in zou zetten", legt hij uit. "Maar ik denk dat dat over het algemeen nog steeds het plan is, ik denk dat de Formule E een geweldige plek is om te zitten. Mijn contract loopt dit jaar af. Ik heb een paar opties, er zijn een paar stoeltjes beschikbaar, dus ik ben aan het kijken wat het beste is. ERT heeft wat potentieel interessante dingen, waarvan ik er echt op aandring dat ze die zouden krijgen, omdat het heel spannend zou zijn. Ik zou daar dan wel graag onderdeel van uitmaken, dus we zullen zien."

