Formule 1-seizoen 2023: Datums, tijden en informatie over alle races

Maandag 6 maart 2023 15:40

Het Formule 1-seizoen van 2023 is officieel onderweg. Met de Grand Prix van Bahrein inmiddels afgestreept, staat er nog 22 races op het programma. We zetten alle benodigde informatie op een rijtje.

Het wereldkampioenschap Formule 1 2023 werd afgelopen zondag afgetrapt met de Grand Prix van Bahrein. De komende negen maanden leggen de coureurs elkaar het vuur weer aan de schenen in de jacht op WK-punten, podiumplaatsen en overwinningen. Max Verstappen heeft het seizoen afgetrapt met een zeer dominante overwinning op het Bahrain International Circuit, gevolgd door Sergio Pérez en Fernando Alonso. De Spanjaard vormde met zijn Aston Martin de tot nu toe grootste verrassing van het seizoen. In dit artikel lees je alle informatie die je nodig hebt om tot en met de Grand Prix van Abu Dhabi niets te hoeven missen.

Grand Prix van Bahrein

zondag 5 maart, 202316:00 uur NL / 18:00 uur lokaalBahrain International Circuit575.412 kilometer1:31.447 - Pedro de la Rosa (2005)

Grand Prix van Saoedi-Arabië

zondag 19 maart, 202318:00 uur NL / 20:00 uur lokaalJeddah Corniche Circuit506.174 kilometer1:30.734 - Lewis Hamilton (2021)

Grand Prix van Australië

zondag 2 april, 202307:00 uur NL / 15:00 uur lokaalAlbert Park585.278 kilometer1:20.260 - Charles Leclerc (2022)

Grand Prix van Azerbeidzjan

zondag 30 april, 202315:30 uur NL / 17:30 uur lokaal13:00 uur NL / 15:00 uur lokaalBaku City Circuit516.003 kilometer1:43.009 - Charles Leclerc (2019)

Grand Prix van Miami

zondag 7 mei, 202321:30 uur NL / 15:30 uur lokaalMiami International Autodrome575.412 kilometer1:31.361 - Max Verstappen (2022)

Grand Prix van Emilia Romagna

zondag 21 mei, 202315:00 uur NL / 15:00 uur lokaalAutodromo Enzo e Dino Ferrari 634.909 kilometer1:15.484 - Lewis Hamilton (2020)

Grand Prix van Monaco

zondag 28 mei, 202315:00 uur NL / 15:00 uur lokaalCircuit de Monaco783.337 kilometer1:12.909 - Lewis Hamilton (2021)

Grand Prix van Spanje

zondag 4 juni, 202315:00 uur NL / 15:00 uur lokaalCircuit de Barcelona-Catalunya664.675 kilometer1:18.149 - Max Verstappen (2021)

Grand Prix van Canada

zondag 18 juni, 202320:00 uur NL / 14:00 uur lokaalCircuit Gilles-Villeneuve704.361 kilometer1:13.078 - Valtteri Bottas (2019)

zondag 2 juli, 202316:30 uur NL / 16:30 uur lokaal15:00 uur NL / 15:00 uur lokaalRed Bull Ring714.318 kilometer1:05.619 - Carlos Sainz (2020)

Grand Prix van Groot-Brittannië

zondag 9 juli, 202316:00 uur NL / 15:00 uur lokaalSilverstone Circuit525.891 kilometer1:27.097 - Max Verstappen (2020)

zondag 23 juli, 202315:00 uur NL / 15:00 uur lokaalHungaroring704.381 kilometer1:16.627 - Lewis Hamilton (2020)

zondag 30 juli, 202316:30 uur NL / 16:30 uur lokaal15:00 uur NL / 15:00 uur lokaalCircuit de Spa-Francorchamps447.004km1:46.286 - Valtteri Bottas (2018)

zondag 27 augustus, 202315:00 uur NL / 15:00 uur lokaalCircuit Zandvoort724.259 kilometer1:11.097 - Lewis Hamilton (2021)

Grand Prix van Italië

zondag 3 september, 202315:00 uur NL / 15:00 uur lokaalAutodromo Nazionale535.793 kilometer1:21.046 - Rubens Barrichello (2004)

Grand Prix van Singapore

zondag 17 september, 202314:00 uur NL / 20:00 uur lokaalMarina Bay Street Circuit615.063 kilometer1:41.905 - Kevin Magnussen (2018)

Grand Prix van Japan

zondag 24 september, 202307:00 uur NL / 14:00 uur lokaalSuzuka International Racing Course535.807 kilometer1:30.983 - Lewis Hamilton (2019)

Grand Prix van Qatar

zondag 8 oktober, 202316:30 uur NL / 17:30 uur lokaal16:00 uur NL / 17:00 uur lokaalLusail International Circuit575.380 kilometer1:23.196 - Max Verstappen (2021)

Grand Prix van de Verenigde Staten

zondag 22 oktober, 202300:00 uur NL / 17:00 uur lokaal21:00 uur NL / 14:00 uur lokaalCircuit Of The Americas565.513 kilometer1:36.169 - Charles Leclerc (2019)

Grand Prix van Mexico

Grand Prix van São Paulo

zondag 29 oktober, 202321:00 uur NL / 14:00 uur lokaalAutodromo Hermanos Rodriguez714.304 kilometer1:17.774 - Valtteri Bottas (2021)zondag 5 november, 202320:30 uur NL / 16:30 uur lokaal19:00 uur NL / 15:00 uur lokaalInterlagos / Autodromo Jose Carlo Pace714.309 kilometer1:10.540 - Valtteri Bottas (2018)

Grand Prix van Las Vegas

zondag 18 november, 202307:00 uur NL / 22:00 uur lokaalLas Vegas Street Circuit506.120 kilometernieuwe race

Grand Prix van Abu Dhabi

Hoe kan je live Formule 1 kijken in 2023?

zondag 26 november, 202314:00 uur NL / 17:00 uur lokaalYas Marina Circuit585.281 kilometer1:26.103 - Max Verstappen (2021)

De toegang tot televisiezenders en livestreams is uiteraard afhankelijk van in welk land je je bevindt. Hieronder staan de grootste Formule 1-uitzenders in een aantal van de grootste markten wereldwijd.

VK: Sky Sports

VS: ESPN

Italië: Sky Sport F1

Duitsland: Sky Sport F1

Frankrijk: Canal+, Canal+ Sport

Spanje: DAZN F1

Nederland: Viaplay

Brazilië: TV Bandeirantes, BandSports

Australië: Fox Sports

Canada: RDS, TSN

Japan: DAZN

F1TV Pro is de officiële streamingdienst van de Formule 1 en biedt ook een uitgebreid keuzepakket rondom het uitzenden van de sport, afhankelijk van je locatie.

Formule 1-seizoen 2023 FAQ

Wanneer is de volgende Formule 1-race?

De eerstvolgende Formule 1-race is de Grand Prix van Saoedi-Arabië in Djedda. De eerste vrije training begint op vrijdag 17 maart om 14:30 uur Nederlandse tijd. De race wordt verreden op zondag 19 maart om 18:00 uur Nederlandse tijd. Lokaal is het dan 20:00 uur.

Staan er nieuwe races op de Formule 1-kalender van 2023?

Zeker. De Grand Prix van Las Vegas staat dit jaar voor het eerst op de kalender. Zowel de fans als de teams en coureurs zelf hebben zeer hoge verwachtingen van dit weekend. De Grand Prix van Las Vegas wordt verreden op zondag 19 november.

Wat is het langste circuit in de Formule 1?

Het langste circuit op de Formule 1-kalender is Spa-Francorchamps in België. De baan is maar liefst 7.004 kilometer lang en kent meerdere zeer uitdagende bochten zoals Eua Rouge en Les Combes.

Wat is het korste circuit op de Formule 1-kalender?

Het korste circuit op de Formule 1-kalender is op dit moment het stratencircuit van Monaco. De krappe baan door de straten van het Prinsdom telt in totaal slechts 3.337 kilometer.

Wanneer zijn de sprintraces in het Formule 1-seizoen 2023?

Tijdens het Formule 1-seizoen van 2023 worden er zes sprintraces verreden, dat is het dubbele ten opzichte van afgelopen jaar. De sprintraces worden verreden in:

Azerbeidzjan (zaterdag 29 april)

Oostenrijk (zaterdag 1 juli)

België (zaterdag 29 juli)

Qatar (zaterdag 7 oktober

VS (zaterdag 21 oktober)

Brazilië (zaterdag 4 november

Zijn er nog tickets beschikbaar voor Formule 1-races in 2023?

Op een aantal uitzonderingen na, zijn er voor de meeste Formule 1-races in 2023 nog tickets beschikbaar. Neem voor meer informatie een kijkje in de ticketshop van GPFans.