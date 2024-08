Lando Norris is dit seizoen een serieuze concurrent van Max Verstappen en Red Bull Racing geworden en beschikt momenteel over de beste auto in F1. De Brit gaf al aan dat hij meer crashes verwacht nu hij voorin rijdt en ook dat het moeilijk gaat worden om zijn relatie met Verstappen buiten de baan te houden zoals dat nu het geval is. Toch weet ook de Brit dat hij zich niet op alles kan voorbereiden.

In gesprek met RacingNews365 zegt Norris dat hij nog niet kan inschatten hoe het gaat voelen om te strijden om de titel in F1 en hoe dat zijn gedrag gaat veranderen. “Ik weet het niet. Eerlijk gezegd denk ik niet dat ik er een antwoord op kan geven, want ik ben hier nu pas, dus er is maar zoveel dat ik kan zeggen. En er zijn dingen die je leert als je er bent, een beetje zoals in Hongarije, een beetje was omdat ik nu vecht voor een wereldkampioenschap. Welke vragen moet ik mezelf stellen?

Norris hoopt dat hij zich kan voorbereiden voor gevecht om titel in F1

Norris heeft een poging gedaan om zich voor te bereiden om wat er komen gaat, maar weet ook dat er onverwachte dingen komen kijken bij het rijden in de voorhoede van F1. “Een deel ervan is dat je je wilt voorbereiden, en als je voorbereid bent, is er altijd zoiets als 'oh nu zit ik in deze situatie'. Als je in de auto zit en je bent er, is het heel anders dan wanneer je zegt: 'Als ik in de auto zit, wat moet ik dan denken? Of ga ik daar aan denken? Je kunt je op een deel daarvan voorbereiden, maar de emotie en de adrenaline en alles kun je gewoon niet nabootsen en zeggen 'Ja, daar zal ik aan denken. Ik moet hieraan denken. Ik moet dat doen'.”

