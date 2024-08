Mitch Evans, die al jaren actief is in de Formule E, probeerde toen hij nog jong was ook een stoeltje in F1 te veroveren. Hij slaagde er niet in om in de, volgens de Nieuw-Zeelander, 'gestoorde' wereld van de koningsklasse te komen. Een wereld waarin politiek een grote rol speelt, aldus Evans.

In gesprek met Total-Motorsport zegt Evans, die het seizoen 2024 in de Formule E al heeft afgerond, dat hij nooit een realistische kans om een F1-stoeltje heeft gehad. "Het moeilijkste was om een stoeltje te krijgen voor een F1-test. Ik heb dagen op de simulator gezeten en was sneller en competitiever dan de racecoureurs, maar het heeft niets opgeleverd. Je hebt gewoon een bizarre situatie nodig. Zelfs voor een plekje als reservecoureur willen mensen betalen. Het is belachelijk. Als je in deze wereld zit en weet hoe het werkt, dan is de sport echt gestoord."

Evans haalt De Vries aan als voorbeeld

Vervolgens gebruikt Evans de vorig jaar vervangen Nyck de Vries als voorbeeld. "Kijk naar Nyck de Vries. Hij maakte helemaal geen kans op een F1-zitje, toen kreeg hij een gratis kans toen Alexander Albon ziek werd. Hij deed het goed en ineens was hij het beste sinds gesneden brood. Hij is dezelfde coureur als alle andere jaren. Kijk ook naar Oliver Bearman. Het is een goede jongen, maar de week voor [voor F1-debuut tijdens GP Saoedi-Arabië] kwalificeerde hij zich als achttiende in Bahrein [in F2] en dan krijgt hij een kans bij Ferrari. Hij deed het goed, maar het draait allemaal om perceptie. De enige manier om daar te komen is door een waanzinnige kans te krijgen. Ze zullen nooit zomaar een gokje met je wagen. Je kunt alle data hebben, een uitstekend cv in de juniorcategorieën en in de simulator, maar nog steeds krijg je geen kans. Het is een rare sport, het slaat nergens op."

Evans ziet in Pérez voorbeeld van coureur die geld in het laatje brengt bij F1-teams

Ook geld speelt volgens Evans een rol. "Veel jongens krijgen kansen door geld mee te brengen. Kijk naar Sergio Pérez. Hij brengt nog steeds geld in het laatje bij Red Bull en daar kun je niet tegenop. Hij is geen slechte coureur, maar daar moet je wel tegen opboksen. Het is een vreemde sport, een vreemde wereld. Het is niet allemaal gebaseerd op pure prestaties. Het is niet zoals tennis, golf of voetbal waar je op elk moment je vaardigheden kunt laten zien. Teams gaan voor veiligere keuzes of voor mensen uit hun eigen poule."

