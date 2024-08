Naast racen in F1 is Max Verstappen ook actief als simracer voor Team Redline en is hij ook in zijn vrije tijd veel aan het gamen. De Nederlander is van mening dat het een leuke afleiding is van de koningsklasse, iets wat zijn teamgenoten bij Team Redline kunnen beamen.

In de documentaire Off The Beaten Track van Viaplay komt Gianni, een teamgenoot van Verstappen bij Team Redline, aan het woord over Verstappen en het feit dat hij simraces doet met de drievoudig wereldkampioen in F1. "Toen ik het mijn vrienden vertelde, toen geloofden ze me niet. Ze gingen van: dat kan niet, dat is hem niet, iemand speelt onder zijn naam. Maar ik had foto's, dus toen geloofden ze me langzaam. Ze zien hem als een erg beroemde vent, maar hij is eigenlijk gewoon een goede vriend." Toch wil Gianni niet echt van een game, maar meer van een simulatie spreken. "Het is geen game. Het is de meest realistische soort van E-sports die je kan krijgen. Je zit in de simulator, je hebt pedalen, een stuur. Echter wordt het niet. Het is geen spel."

Verstappen niet te groot om advies te vragen bij simrace-collega's

Zo deed Verstappen ook mee aan de Heineken Player 0.0, waar hij het lastig had om zijn vorm en ritme te vinden. Hij vroeg vervolgens om advies. "Hij kwam binnen, vraagt direct om advies. Dan spint hij, want hij volgde ons advies niet op. Hij weet dat hij goed is. We moeten soms dingen drie keer zeggen, omdat hij denkt dat hij betere ideeën heeft. Na drie keer of vier keer denkt hij: misschien hebben ze gelijk. Ik moet vol passie mijn mening geven. Ik kan er zelf niet naar kijken als anderen rijden."

Verstappen neemt 'risico's' die anderen niet willen nemen

Volgens Gianni is Verstappen ook buiten F1-races iemand die graag risico's neemt en het niet op veilig speelt. "Ik weet dat Max heel goed is, maar hij neemt soms risico's die anderen niet nemen. Mensen zien ons racen en begrijpen niet wat er aan voorbereiding in gaat zitten. Als je een fout maakt en het is jouw schuld, dan voel je je wel echt lullig." Gianni is ook blij dat Verstappen ze buiten het simracen om betrekt in zijn leven. "Max vroeg ons vorig jaar: willen jullie naar de Formule 1-paddock komen? Daar konden we natuurlijk geen neen tegen zeggen. Het was al gek om alleen de auto te zien. Ik was nog nooit zo dicht bij een Formule 1-auto geweest."

