Flavio Briatore, de adviseur van Alpine-CEO Luca de Meo, stelt dat de fans van het Franse merk nog even geduld moeten hebben, want hij ziet het eerste succes van het team pas in 2026 of 2027 gebeuren. De markante Italiaan is teruggehaald naar de koningsklasse om het team weer op het juiste spoor te krijgen en richt zich vooral op de zaken achter de schermen.

Het team van Alpine ondergaat in 2024 een aantal veranderingen. Zo begon het team het seizoen nog met een te zware wagen, waar inmiddels meer performance in zit. Ook tussen het duo achter het stuur botert het niet altijd en in Monaco kwamen Esteban Ocon en Pierre Gasly met elkaar in botsing. Uiteindelijk neemt Ocon eind 2024 afscheid om komend seizoen bij Haas te verschijnen en ook interim-teambaas Bruno Famin is met de aanstelling van Oliver Oakes niet meer nodig rondom het circuit.

Binnen twee jaar podiumplekken pakken

Het zijn beslissingen die uit de hand van Briatore komen. De Italiaan wist in de jaren negentig succes te boeken met het team, dat destijds nog onder de noemer Benetton in de Formule 1 uitkwam. Ook in 2005 en 2006 was het team succesvol en wist het met Fernando Alonso twee titels op rij te winnen. In gesprek met Eddie Jordan in de Formula For Succes-podcast gaat de Italiaan in op zijn werkzaamheden bij Alpine. "Ik ben erg blij om weer terug te zijn. We hebben een nieuwe teambaas en Luca [De Meo] en ikzelf zijn er ook nog. Ollie [Oliver Oakes red.] zal de teambaas zijn en zo gaan we het doen met Alpine. Ik beloof het je, geef me twee jaar. Binnen twee jaar zullen we op het podium staan", zo wijst hij naar doelstelling van het team.

Wie volgt Ocon op in 2025?

Voorlopig is er nog geen vervanger van Ocon aangekondigd en hoewel Carlos Sainz even in beeld was, legt Briatore uit dat de focus eerder op de auto ligt, dan op de coureurs. Op de vraag wanneer we een bevestiging van de line-up van volgend seizoen kunnen verwachten, reageert Briatore: "Dat weet ik niet. Op dit moment kan de coureur, op het gebied van commercie en de technische kant, geen verschil maken. Pas in 2026, 2027 en in 2028 kan de coureur pas het verschil gaan maken. Er was de afgelopen periode maar één sterke coureur beschikbaar: Carlos Sainz."

Voor Briatore is de missie helder, pas bij een goede wagen, komen ook de goede coureurs: "Maar het gaat mij nu eigenlijk alleen maar om de prestaties van de auto. We zijn nu bezig om het team te herstructureren. Pas als je een goede auto hebt, dan heb je een goede coureur nodig."

