Vincent Bruins

Maandag 6 maart 2023 08:08 - Laatste update: 10:33

Fernando Alonso heeft in zijn eerste Grand Prix met Aston Martin het podium weten te behalen. De tweevoudig wereldkampioen werd derde in de Formule 1-seizoensopener in Bahrein achter de Red Bull Racing-bolides van Max Verstappen en Sergio Pérez. De Britse renstal staat nu tweede in het constructeurskampioenschap, mede ook dankzij de zesde plaats van teamgenoot Lance Stroll. Jeroen Bleekemolen en Jan Lammers analyseerden de inhaalacties van Alonso na afloop van de race bij de NOS.

Alonso viel bij de start terug van de vijfde naar de zevende positie, maar wist zich in de slotfase weer naar voren te werken. Na het uitvallen van Charles Leclerc passeerde de Spanjaard Lewis Hamilton in bocht 10 voor P4 en zou niet veel later ook landgenoot Carlos Sainz voorbijgaan in bocht 11 voor de laatste trede op het podium.

Dat is de masterclass

"Wat Alonso heel goed doet is positioneren," legde Lammers uit over de inhaalactie op Hamilton. "Hij zit aan de buitenkant en dan lijkt het op een inhaalmanoeuvre die eigenlijk niet lukt, maar wat hij doet is hij ontneemt Hamilton de gelegenheid om de bocht goed te nemen door aan de buitenkant te zitten. Hamilton kon zo niet het momentum en de snelheid meenemen. Alonso laat ook genoeg snelheid terugvallen dat hij hem kan kruisen. Dat is echt wel de masterclass. En ik weet niet of het meer geluk dan wijsheid was, maar toen hij hem ingehaald had, lag hij voor hem met ook nog DRS. Dit was er eentje uit het boekje."

Sainz stortte in

"Natuurlijk is het heel knap," begon Bleekemolen over de inhaalactie op Sainz. "Hij moest er eerst naartoe rijden en hij lokte hem eigenlijk in een foutje. Hij kon er toen nog net niet voorbij. Maar toen hij de DRS had, wist hij dat het kon. Sainz gaf niet op en ging hem toch nog een beetje afknijpen naar binnen. Uiteindelijk was Alonso toch duidelijk sneller en het verschil werd elk rondje groter, want vanaf toen bleven de banden van Alonso eigenlijk goed, terwijl Sainz helemaal instortte."

