Zondag 5 maart 2023 21:54

Fernando Alonso heeft met zijn derde plaats in Bahrein de eretitel 'Driver Of The Day' uit het vuur gesleept tijdens de openingsdans van het Formule 1-seizoen 2023. De Aston Martin-coureur liet de concurrentie ruimschoots achter zich.

Alonso kwalificeerde zich als vijfde voor de race op het Bahrain International Circuit, wat gek genoeg een enigszins teleurstellend resultaat was voor de 41-jarige coureur. Alhoewel Aston Martin afgelopen jaar nog zevende werd bij de constructeurs, lijkt de Britse formatie namelijk een enorme stap te hebben gezet. Qua race pace zat het in Bahrein dan ook meer dan goed. Ondanks dat Alonso bij de start twee plekken verloor aan George Russell en Lewis Hamilton, kwam hij uiteindelijk als derde over de streep. De routinier hoefde alleen Max Verstappen en Sergio PĆ©rez voor zich te dulden, waarbij met name de Nederlander een klasse apart was. De Red Bull Racing-coureur kwam uiteindelijk met een voorsprong van twaalf seconden op zijn teammaat over de streep.

Alonso redefining F1, age is merely a number. One more to 100 podiums . What a talent. Well done — Munib Mirza (@MunibMirza) March 5, 2023

