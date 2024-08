Lewis Hamilton, zevenvoudig wereldkampioen in F1 en in 2021 de verliezer van een historisch kampioenschapsduel met Max Verstappen, is van mening dat Lando Norris in 2024 wereldkampioen kan worden en de Nederlander kan verslaan.

In gesprek met Motorsport.com zegt Hamilton dat hij zelf ooit van een voorsprong van meer dan veertig punten terug is gekomen om wereldkampioen te worden, waardoor hij denkt dat Norris ook zeker nog kans maakt. "Ik had zelf ooit een achterstand van zo'n veertig punten. Natuurlijk zijn die 78 punten een groot aantal, vooral omdat Lando het opneemt tegen een coureur wiens auto bijna nooit kapot gaat."

Hamilton weet dat Norris 'enorme taak' heeft tegen Verstappen

Ondanks dat Hamilton weet dat Norris het tegen Verstappen op moet nemen, denkt hij dat Norris klaar is om de 'enorme taak' op zich te nemen. "Norris heeft een enorme taak voor de boeg als hij deze achterstand wil goedmaken. Het zal heel, heel moeilijk worden – maar het is mogelijk. McLaren heeft twee hele sterke coureurs, terwijl aan de andere kant één auto in het bijzonder alle punten scoort. Er valt dus veel te zeggen in het voordeel van McLaren."

