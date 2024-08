Paul Monaghan, hoofdengineer Red Bull Racing, benadrukt in gesprek met PlanetF1 dat de RB20 niet zoveel verschilt van de RB19. Wel is de wagen wat onvoorspelbaar, maar zeker niet een 'diva', zoals Mercedes hun eigen wagens weleens beschreef.

Max Verstappen en Sergio Pérez zitten in 2024 meer dan eens naar de juiste balans te zoeken van hun wagens. Teambaas Christian Horner stipte eerder ook al aan dat de RB20 in de basis erg rap is, maar dat het 'optimale werkvenster' maar moeilijk gevonden kan worden. Het zorgt voor een onvoorspelbaar seizoen, waarbij het elk weekend gokken is over welk team de beste papieren in handen heeft.

Data laat niets vreemds zien

Op de vraag of de RB20 echt een hele andere wagen is ten opzichte van de bolide van vorig jaar, antwoordt Monaghan: "Er is verrassend weinig veranderd aan onze auto. De eigenschappen, waar je ons engineers vaak over hoort praten, zijn niet echt veranderd. We hebben de carrosserie een paar keer aangepast, meer belasting erop gezet en geprobeerd om het efficiënter te maken. Er is niets wat we zien in onze onderzoekstools of wat we terugkrijgen van het rijden, dat zegt dat we het slechter hebben gemaakt of onze doelen hebben gemist."

Subetiele aanpassingen

Toch verliest het team terrein aan McLaren en de laatste paar races zat Mercedes er ook goed bij. "Dat betekent niet dat we niet opnieuw kunnen kijken en grondig kunnen onderzoeken of de auto echt beter is geworden. Of hebben we het een beetje herschikt met een vergelijkbaar resultaat als de vorige keer, en hebben we het gewoon moeilijker gemaakt? Het is dus een doorlopend proces. Wat we ook vinden, het is subtiel, het is niet gigantisch. Het is niet zo dat we zeggen: 'Oh, ja, we hebben er een absolute puinhoop van gemaakt", benadrukt Monaghan.

RB20 is geen 'diva'

De vergelijking met de Mercedes van de voorgaande jaren is weleens gemaakt, maar daar wil Monaghan niets van weten. "Nee, ik zou onze auto niet zo beschrijven", op de vraag of de RB20 een 'diva' is. "Sommige opmerkingen van de coureurs – goed, slecht, of het nu gaat om dingen die ze leuk vinden of dingen die ze niet leuk vinden, zou ik zeggen, zijn bij onze auto aanwezig geweest tijdens de meeste races, zo niet allemaal. Als zodanig is het geen onvoorspelbare auto als het gaat om het circuit. We weten wat we kunnen verwachten en daarom hebben we dingen in onze voorbereiding om die te verlichten en er meer uit te halen. Ik weet niet welke eigenschappen Mercedes beschreef toen ze zeiden dat hun auto een diva was, ik denk dat die van ons dat niet is, nee."

