Lars Leeftink

Zondag 5 maart 2023 21:20

Red Bull-teambaas Christian Horner heeft aangedrongen op voorzichtigheid ondanks een indrukwekkende één-twee voor Red Bull Racing tijdens de Grand Prix van Bahrein.

De RB19 werd van tevoren al bestempeld als de favoriet en deze status werd door het team in Bahrein meer dan waargemaakt. Max Verstappen won de race voor teamgenoot Sergio Pérez (12 seconden achterstand) en Aston Martin's Fernando Alonso (38 seconden achterstand). Ferrari zat het dichtst in de buurt tijdens de kwalificatie, maar viel tijdens de race tegen met enorm veel bandenslijtage en een motorprobleem bij Charles Leclerc. De Monegask viel uit en scoorde nul punten.

Horner nog voorzichtig

Na het veiligstellen van Red Bull's eerste succes in 2023, vertelde Horner tegenover Sky Sports F1 dat hij nog voorzichtig is. "Het is maar één race en alle circuits zijn verschillend, maar het is een goed begin voor ons. Dit in tegenstelling tot vorig jaar, toen we hier met nul punten zaten. We waren vastbesloten om dat dit jaar aan te pakken en dat hebben we gedaan op de best mogelijke manier. Het tempo was goed, de betrouwbaarheid was aanwezig, de strategie ook. Het was een goede eerste race voor ons."

Red Bull-waarschuwing

Red Bull waarschuwt echter wel voor gemakzucht en een te hoog verwachtingspatroon. De Brit wijst naar vorig jaar, toen het team tijdens de seizoensopener tijdens de slotfase van de race werd ingehaald door Ferrari voordat zowel Verstappen als Pérez uitvielen. Na drie races vorig seizoen stond Verstappen 46 punten achter op Leclerc voordat hij de achterstand uiteindelijk goedmaakte om zijn tweede titel veilig te stellen. "Het kan heel snel veranderen", waarschuwde Horner. "Kijk naar vorig jaar. Mercedes kwam van ver terug en ze hadden aan het einde van het jaar een winnende auto met dat concept. Ferrari had pech met Charles. Ik denk dat we moeten wachten op een steekproef van twee of drie circuits. We zijn maar op één circuit geweest. Laten we ons oordeel bewaren tot een paar races in het kampioenschap."

